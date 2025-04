Aventura vieții lor. Au fost în excursie spațială (video)

Vedeta pop Katy Perry și partenera de viață a șefului companiei Amazon Jeff Bezos, Lauren Sánchez, alături de prezentatoarea de știri Gayle King, producătoarea de film Kerianne Flynn, precum și cercetătoarele Aisha Bowe și Amanda Nguyen s-au lansat luni din Texas, la bordul unui vehicul suborbital New Shepard, pentru o scurtă excursie spațială.

Vehiculul reutilizabil New Shepard a fost lansat dimineață la ora locală 9:30 (13:30 GMT) de la baza de lansări spațiale aparținând companiei Blue Origin din Van Horn, Texas.

Zborul a durat aproximativ 10 minute. Cele șase membre ale echipajului au urcat până la altitudinea de aproximativ 100 de kilometri, puțin deasupra liniei Karman, o graniță invizibilă care este larg acceptată ca marginea spațiului. Apoi capsula a coborât ajutată de parașute și a aterizat în deșertul din Texas.

Compania Blue Origin oferă astfel de scurte incursiuni până la marginea spațiului pentru turiști de câțiva ani. Zece astfel de lansări au fost încheiate cu succes, transportând în spațiu 52 de turiști spațiali. Jeff Bezos s-a aflat la bord în primul astfel de zbor ce a avut loc în 2021.

Călătoria în spaţiu a avut loc cu două luni înainte ca Sanchez şi Bezos să se căsătorească.

