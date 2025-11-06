Explozia din Rahova. Judecătorii motivează arestarea angajaților Distrigaz

Magistrații de la Judecătoria Sectorului 5 au făcut publică motivarea deciziei prin care au dispus arestarea preventivă a celor trei inculpați acuzați de distrugere din culpă în dosarul exploziei din Rahova.

Au fost identificate diferite concentrații de metan în mai multe locuri în apropierea blocului

„În acest sens, judecătorul de drepturi și libertăți reține (…) că, la data de 19.10.2025, au fost efectuate verificări în proximitatea blocului unde s-a produs explozia, prin sondare pentru depistarea unei eventuale existențe a metanului la nivelul subsolului, fiind identificate diferite concentrații de metan (CH4) în mai multe locuri în apropierea blocului. Având în vedere valorile înregistrate la măsurătorile efectuate s-a emis ipoteza că ar putea exista scurgeri de gaz în subteran, la nivelul conductei de alimentare, astfel că au fost efectuate săpături și a fost decopertată țeava de gaze. După efectuarea săpăturilor, a fost extrasă țeava de alimentare cu gaze a blocului 32, scara 2, cu diametrul de aprox. 63 mm și o lungime de 14 metri”, se arată în motivare.

Un angajat al Distrigaz Sud Rețele nu a identificat corect defectul conductei și nu a luat nicio măsură

„Inculpatul BM, în calitate de instalator de rețele în cadrul S.C. DISTRIGAZ SUD REȚELE, în data de 16.10.2025, în intervalul 07:54 – 09:19, în urma deplasării pentru o intervenție de urgență în baza unei sesizări de miros de gaz la imobilul din București, în mod culpabil nu și-a îndeplinit în mod corespunzător sarcinile de serviciu, în sensul că nu a identificat tipul de defect al sistemului de alimentare cu gaze naturale al imobilului (defect pe rețeaua de distribuție gaze naturale), respectiv nu a luat măsuri de siguranță și nu a comunicat cu șefii ierarhici pentru a decide metoda de punere în securitate, cu consecința neîmpiedicării acumulării de gaze în imobil”, se arată în motivare.

Instalatorii firmei private au părăsit zona înainte, deși gazele nu erau eliminate

„Inculpatul SAR, în calitate de instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze la S.C. AMPROPERTYCONSTRUCT S.R.L., în data de 16.10.2025, în intervalul 16:30 – 17:00, în baza contractului de prestări servicii încheiat cu Asociația de proprietari a imobilului din București pentru revizia tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale a imobilului, în mod culpabil, în urma detectării scăpării de gaze naturale în imobilul sus-menționat, nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute de a anunța imediat operatorul de distribuție, de a localiza defectul și de a nu părăsi zona până la eliminarea totală a gazelor naturale din imobil și sosirea echipei operatorului de distribuție, precum și de a extinde controlul pe întreaga zonă unde este posibilă infiltrarea gazelor naturale, cu consecința neîmpiedicării acumulării de gaze în imobilul menționat și producerii unei explozii. Inculpatul CGD, în aceeași calitate, în aceeași zi și interval, nu și-a îndeplinit obligațiile în mod similar”, potrivit motivării.