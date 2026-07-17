Familia dată dispărută după o excursie pe Transalpina, găsită

Familia dată dispărută de rudele apropiate în timpul unei excursii cu cortul către Transalpina a fost găsită. Cei doi tineri din Bucureşti au fost găsiţi de un echipaj Salvamont în zona Barajului Gura Apelor, în dreptul unei localităţi aparţinând de comuna Râu de Mori, din judeţul Hunedoara.

”Aceştia sunt în siguranţă şi se află în afara oricărui pericol. Potrivit primelor verificări, nu s-a putut lua legătura cu cei doi deoarece s-au aflat într-o zonă fără acoperire pentru reţelele de telefonie mobilă. Acest fapt a îngreunat comunicarea cu aceştia”, a transmis IPJ Hunedoara citat de News.ro.

Cei doi soți au fost dați dispăruți de familie după ce niciunul dintre ei nu a mai putut fi contactat, potrivit Poliției Române.

Mihaela Izabela Anastasescu (28 de ani) și Horațiu Vlad Mihai Anastasescu (36 de ani) au plecat marți într-o excursie cu cortul pe Transalpina.

„La data de 16.07.2026, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizată de către numiul Bordeianu Florin cu privire la faptul că fiica și ginerele au plecat marți pe Transalpina, iar de ieri nu mai știe de ei, nu reuseste să îi contacteze și erau plecați cu cortul. Cercetările sunt continuate de către polițisti din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara”, se arată pe site-ul Poliției Române, la secțiunea „Persoane dispărute”.

Precizările Poliției

Potrivit IPJ Hunedoara, ultima conversație telefonică cu cei doi a avut loc miercuri, în jurul orei 16:00. Aceștia le-au spus apropiaților că urmează să se cazeze la o pensiune din municipiul Hunedoara. Verificările făcute de polițiști au arătat însă că cei doi nu au ajuns la unitatea de cazare indicată.

Poliţiştii au transmis că, pentru a preveni astfel de situaţii, recomandă tuturor persoanelor care aleg să desfăşoare activităţi în zona montană să îşi planifice cu atenţie traseul, să informeze familia sau apropiaţii cu privire la itinerariul ales şi la ora estimată de întoarcere, să verifice condiţiile meteo şi să se echipeze corespunzător.