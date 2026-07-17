O familie a dispărut misterios pe Transalpina

O familie din București, plecată pe Transalpina, nu mai e de găsit de câteva zile. Cei doi soți au fost dați dispăruți de familie după ce niciunul dintre ei nu a mai putut fi contactat, potrivit Poliției Române.

Mihaela Izabela Anastasescu (28 de ani) și Horațiu Vlad Mihai Anastasescu (36 de ani) au plecat marți într-o excursie cu cortul pe Transalpina.

„La data de 16.07.2026, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizată de către numiul Bordeianu Florin cu privire la faptul că fiica și ginerele au plecat marți pe Transalpina, iar de ieri nu mai știe de ei, nu reuseste să îi contacteze și erau plecați cu cortul. Cercetările sunt continuate de către polițisti din cadrul Poliției Municipiului Hunedoara”, se arată pe site-ul Poliției Române, la secțiunea „Persoane dispărute”.

Potrivit IPJ Hunedoara, ultima conversație telefonică cu cei doi a avut loc miercuri, în jurul orei 16:00. Aceștia le-au spus apropiaților că urmează să se cazeze la o pensiune din municipiul Hunedoara. Verificările făcute de polițiști au arătat însă că cei doi nu au ajuns la unitatea de cazare indicată.

Mihaela Izabela Anastasescu are 1,84 metri înălțime, aproximativ 70 de kilograme, păr blond și ochi albaștri.

Horațiu Vlad Mihai Anastasescu are 1,95 metri înălțime, aproximativ 95 de kilograme, păr blond, ochi albaștri, barbă scurtă și tatuaje în zona pieptului și a spatelui.

Polițiștii continuă cercetările și fac apel la orice persoană care deține informații despre cei doi sau i-a observat în ultimele zile să sune de urgență la 112 ori să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.