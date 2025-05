Iubitorii de natură mici şi mari sunt aşteptaţi la începutul lunii iulie la o nouă ediţie a Festivalului licuricilor. Evenimentul este organizat de Asociaţia Kogayon atât pentru promovarea regiunii Oltenia de sub munte ca geoparc aspirant UNESCO, cât şi a biodiversităţii din zonă.

Organizatorii au precizat că ediţia aceasta, a patra, se va desfăşura într-un nou decor, la Horezu, participanţii urmând însă să se bucure în continuare de experienţe autentice în natură, în cadrul atelierelor de creaţie şi al drumeţiilor pregătite şi care au ca punct central licuricii.

„Festivalul atrage an de an vizitatori ce revin, dar şi participanţi noi, dornici să descopere o experienţă autentică. Programul a fost gândit pentru o varietate de nevoi: de la drumeţii şi tururi ghidate culturale, la ateliere de olărit, sesiuni despre insecte, plante sau ciuperci, poveşti subterane cu exploratori şi seri la foc de tabără, cu muzică live şi proiecţii de film. Pâinea la ţest şi gastronomia locală aduc un plus de savoare experienţei”, anunţă reprezentanţii Asociatiei Kogayon, printr-un comunicat de presă, transmis marţi AGERPRES.

Cea de-a patra ediţie a Festivalul licuricilor se va desfăşura în perioada 3 – 6 iulie, anunță organizatorii care mai precizează pe pagina lor de FB:



Conform tradiției, pornim din nou în căutarea lor la Festivalul Licuricilor. Sunt niște insecte fascinante pe care, dacă n-ați fost la edițiile anterioare, poate că nu le-ați văzut niciodată.



𝙐𝙣𝙙𝙚? Anul acesta am schimbat locația: 𝗻𝗲 𝗿𝗲𝘂𝗻𝗶𝗺 𝗹𝗮 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗮’𝘀 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲, 𝗶̂𝗻 𝗺𝗶𝗰𝘂𝗹 𝗰𝗼𝗹𝘁̦ 𝗱𝗲 𝗹𝗶𝗻𝗶𝘀̦𝘁𝗲 𝘀̦𝗶 𝘃𝗼𝗶𝗲 𝗯𝘂𝗻𝗮̆ 𝗱𝗶𝗻 𝗛𝗼𝗿𝗲𝘇𝘂, pentru un festival dedicat naturii și bucuriei verii.



Așa cum ne-am obișnuit, 𝙢𝙖𝙜𝙞𝙖 𝙣𝙤𝙥𝙩̦𝙞𝙡𝙤𝙧 𝙙𝙚 𝙫𝙖𝙧𝙖̆ vine cu ateliere pentru toate gusturile, experiențe remarcabile cu artizanii din comunitate, hrană bună pentru trup și diverse activități pentru suflet.



Datorită specificului festivalului, locurile sunt limitate, iar 𝗮𝗻𝘂𝗹 𝗮𝗰𝗲𝘀𝘁𝗮 𝘃𝗼𝗺 𝘁̦𝗶𝗻𝗲 𝗼 𝘀𝗶𝗻𝗴𝘂𝗿𝗮̆ 𝗲𝗱𝗶𝘁̦𝗶𝗲 – nu două, ca anul trecut. Așadar, vă recomandăm cu drag să nu amânați prea mult achiziționarea biletelor.