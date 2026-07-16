Fiecare cu „trădătorii” lui. Cum se împart taberele în partide – ANALIZĂ

PNL. Partidul Național Liberal a trecut recent printr-un șoc în momentul în care Nicușor Dan l-a nominalizat pe Adrian Veștea, la acel moment prim-vicepreședinte al PNL, fără a-l înștiința pe șeful PNL, Ilie Bolojan. Odată cu Veștea, în spatele lui s-au încolonat mai mulți liberali din conducerea partidului, care s-au împotrivit pe față lui Bolojan și au militat pentru continuarea guvernării alături de social-democrați.

Îi redăm cu nume și prenume, deoarece ei pot fi identificați prin comunicarea publică, dar și prin procesele intentate în instanță împotriva deciziilor luate în Congresul Extraordinar al PNL, prin care unii dintre ei și-au pierdut funcțiile sau au fost propuși spre excludere.

Adrian Veștea, Cătălin Predoiu, Hubert Thuma, Rareș Bogdan, Lucian Bode, Monica Anisie, Andrei Baciu, Sorin Cîmpeanu, Mihai Culeafă, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea, Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Prișcă, George Scarlat, Ionuț Stroe, Mihail Veștea, Sebastian Rusu sau Eduard Mititelu.

Istoria trădărilor din PNL nu este una nouă. Jurnalista Elena Crângașu a făcut o trecere în revistă a momentelor Orban, Cîțu și Ciucă. (CITEȘTE AICI)

USR, între Bolojan și Nicușor Dan

USR. Și în Uniunea Salvați România trădarea nu este străină, dacă ne aducem aminte episodul când partidul i-a tras preșul de sub picioare Elenei Lasconi, în favoarea lui Nicușor Dan. Deși au hotărât să nu-i susțină nici pe Eugen Tomac, nici pe Adrian Veștea, soluțiile eșuate ale lui Nicușor Dan, unii lideri ai USR sunt mai apropiați de președinte decât de premier. De pildă, unul dintre ei este Vlad Voiculescu, consilierul onorific al lui Nicușor Dan.

Un alt nume este Lucian Viziteu, primarul Bacăului. Deși partidul se încolonase în spatele lui Ilie Bolojan, în războiul nevăzut dintre cele două palate, el a dat un semnal pe 14 iunie, ziua desemnării lui Adrian Veștea:

„Președintele României a făcut un apel la dialog și la găsirea unei soluții politice stabile pentru țară. Cred că este momentul să ascultăm cu atenție ce se propune și abia apoi să tragem concluzii. Să ascultăm pentru a înțelege, nu doar pentru a răspunde”, a scris Viziteu.

PSD, între „bolojeniști” și poziționarea față de AUR

PSD. Primul partid al țării – având în vedere criteriul electoral – Partidul Social Democrat nu a fost lipsit de ape tulburi. De la conflictul celebru dintre Dragnea și Grindeanu, prin refuzul celui din urmă de a părăsi Palatul Victoria, epoca Ciolacu a fost marcată de o oarecare stabilitate.

Venirea lui Sorin Grindeanu și a tandemului Manda–Olguța Vasilescu a dus PSD la o reorientare ideologică. Modificarea de statut operată la Congresul din noiembrie 2025 a dus partidul de la progresism la valori tradiționale și religioase. Pentru PSD, acesta nu a fost un viraj brusc, ci o cale naturală, deoarece partidul nu a fost niciodată atașat valorilor progresiste, ci mai degrabă celor conservatoare din punct de vedere social.

Edilul Constantin Toma, supranumit de liderul PSD drept „bolojenist”, recent plecat de la conducerea PSD Buzău și unul dintre criticii partidului din epocile Ciolacu–Grindeanu, a declarat într-un interviu pentru Recorder că Sorin Grindeanu este „o curea de transmisie”, iar „Olguța și Claudiu practic conduc acest partid”. Olguța Vasilescu și-a început cariera politică în Partidul România Mare (PRM) al lui Vadim Tudor, considerat multă vreme un partid radical.

O viziune diferită a venit din partea fostului secretar general al PSD din mandatul lui Ciolacu, Paul Stănescu. Acesta a declarat, în seara votului de învestire a Guvernului Veștea, că PSD a greșit atunci când a transmis că nu dorește o colaborare cu AUR. De cealaltă parte, Sorin Grindeanu a anunțat că o colaborare cu AUR într-o formulă de guvernare „nu poate exista”.

Negocierile lui Murad cu Veștea vs disciplina de partid instaurtă de Simion

AUR. Deși disciplina de partid e literă de lege în formațiunea condusă de George Simion, fricțiuni s-au văzut la votul pentru învestirea lui Veștea. Dacă Petrișor Peiu și Dan Dungaciu dădeau mesaje simultan că nu vor susține Guvernul Veștea, Mohammad Murad negocia cu PSD și puciștii din PNL la Vila Lac și chiar a declarat că va vota Guvernul Veștea înainte de plenul comun.

„Este nevoie de stabilitate, chiar avem probleme. E mai important decât toate, nu putem face politică pe spatele oamenilor nevoiași. În afaceri lucrurile merg foarte prost (…) Eu personal voi vota (pentru Guvernul Veștea, n.r.)”, a declarat Mohammad Murad, potrivit HotNews.

Imediat după ce George Simion a anunțat de la tribuna plenului că vor rămâne în sală doar trădătorii, reporterii Cotidianul l-au surprins pe Mohammad Murad pe holul Parlamentului, imediat după ce a părăsit sala de plen, vizibil iritat de decizia lui George Simion. Era alături de Mihai Enache, care încerca să-l liniștească.

„Nu e corect. Din prima secundă trebuie ca noi, ca partid, să ne exprimăm clar că nu dăm un sprijin acestui guvern. Ce să mai discutăm altceva? Nu mergem la negocieri, nu vorbim. Că dacă decizia e luată, de ce să mai pierdem timp?”, a spus Murad.

Modelul partidului fără războaie interne

UDMR. Formațiunea care reprezintă interesele minorității maghiare din România a rămas într-o omogenitate constantă. Asta și în condițiile în care liderul său, Kelemen Hunor, se află de mai bine de 15 ani la conducerea Uniunii. Mai mult, UDMR este un adevărat partid „catch-all” (Otto Kirchheimer), având în vedere că înglobează aproape toată paleta ideologică. Armonizarea diferitelor interese și platforme din interiorul UDMR a făcut ca partidul condus de Kelemen Hunor să aibă o poziție unitară, fără rupturi evidente de tabere sau poziționări.

Potrivit statutului UDMR, în cadrul său funcționează următoarele platforme: platforma creștin-democrată, platforma liberală, platforma național-liberală, platforma social-democrată, platforma agrară și a micilor gospodari și platforma verde. Semn că Uniunea înglobează (pg. 17).