Fiesta în Spania după calificarea în finala Cupei Mondiale 2026. Suporterii au transformat noaptea într-o adevărată sărbătoare VIDEO

Victoria Spaniei cu 2-0 în fața Franței, în semifinala Cupei Mondiale 2026, a declanșat o adevărată explozie de bucurie în întreaga țară. Imediat după fluierul final al partidei disputate la Dallas, mii de suporteri au ieșit pe străzi pentru a celebra calificarea naționalei în marea finală, transformând piețele și bulevardele marilor orașe într-un spectacol de culoare, muzică și entuziasm.

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La Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia și Bilbao, fanii au fluturat steagurile Spaniei, au cântat imnul național și au scandat numele jucătorilor care au adus echipa atât de aproape de un nou titlu mondial. Claxoanele mașinilor, focurile de artificii și petrecerile spontane au continuat până târziu în noapte, într-o atmosferă pe care presa spaniolă a descris-o drept una dintre cele mai intense din ultimii ani.

Fiesta în Spania după calificarea în finala Cupei Mondiale 2026

În Piața Cibeles din Madrid, locul tradițional al marilor sărbători sportive, sute de suporteri s-au adunat pentru a urmări ultimele minute ale meciului și au izbucnit în urale imediat după fluierul final. Imaginile surprinse de televiziunile spaniole au arătat oameni de toate vârstele îmbrăcați în tricourile naționalei, purtând eșarfe și steaguri, într-o demonstrație impresionantă de susținere pentru „La Roja”.

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Atmosfera de sărbătoare nu s-a limitat doar la marile orașe. În numeroase localități din întreaga Spanie, oamenii au urmărit partida pe ecrane gigant amplasate în piețe sau în zone special amenajate pentru suporteri. După victoria echipei naționale, aceștia au rămas pe străzi, au cântat, au dansat și au celebrat împreună unul dintre cele mai importante momente din fotbalul spaniol din ultimul deceniu.

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Pe rețelele de socializare au fost distribuite mii de imagini și videoclipuri cu petrecerile organizate în întreaga țară. Hashtag-urile dedicate echipei naționale au devenit rapid virale, iar mesajele de felicitare au venit din partea foștilor fotbaliști, cluburilor spaniole și a numeroase personalități publice.

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Entuziasmul este cu atât mai mare cu cât Spania are șansa de a cuceri al doilea titlu mondial din istorie. După succesul obținut în 2010, generația actuală este la un singur pas de o nouă performanță istorică, iar calificarea în finală a reaprins speranțele suporterilor că trofeul suprem poate reveni la Madrid. Meciul a fost urmărit și în avion, iar atmosfera a arătat așa.

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În marea finală a Cupei Mondiale 2026, Spania va înfrunta câștigătoarea semifinalei dintre Anglia și Argentina. Până atunci însă, întreaga țară continuă să trăiască momente de sărbătoare, iar imaginile cu fanii care au umplut străzile demonstrează încă o dată cât de important este fotbalul pentru spanioli și cât de mare este visul unui nou titlu mondial.