Spania se califică în finala Cupei Mondiale 2026, după ce a învins Franța cu 2-0 VIDEO

Spania s-a calificat în finala Cupei Mondiale 2026 după victoria cu 2-0 în fața Franței. Ibericii vor lupta pentru trofeu împotriva învingătoarei dintre Anglia și Argentina.

Mădălina Hodea
Spania se califică în finala Cupei Mondiale 2026, după ce a învins Franța cu 2-0 VIDEO

sursa foto FIFA

Spania s-a calificat în finala Cupei Mondiale 2026 după victoria cu 2-0 în fața Franței. Ibericii vor lupta pentru trofeu împotriva învingătoarei dintre Anglia și Argentina.

Spania este prima finalistă a Cupei Mondiale 2026, după ce a învins Franța cu scorul de 2-0 în semifinala disputată la Dallas. Ibericii au controlat partida și au obținut calificarea în ultimul act al competiției, unde vor întâlni câștigătoarea duelului dintre Anglia și Argentina.

Naționala Spaniei este prima echipă calificată în finala Cupei Mondiale 2026, după ce a învins Franța cu scorul de 2-0 în semifinala disputată la Dallas. Ibericii au confirmat forma excelentă arătată pe parcursul competiției și au oferit o prestație matură, dominând una dintre favoritele la câștigarea trofeului, scrie News.ro.

 

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Elevii lui Luis de la Fuente au deschis scorul în minutul 22, când Mikel Oyarzabal a transformat fără emoții o lovitură de la 11 metri, acordată în urma unui fault comis în careul francez. Golul le-a oferit spaniolilor și mai multă încredere, iar aceștia au continuat să controleze jocul prin posesie și printr-un pressing eficient, limitând considerabil ocaziile adversarilor.

 

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Franța a încercat să revină în meci după pauză, însă defensiva iberică a fost foarte bine organizată. În minutul 58, Pedro Porro a dublat avantajul Spaniei cu un șut precis, care l-a învins pe portarul francez și a stabilit scorul final al confruntării. Deși selecționata pregătită de Didier Deschamps a încercat să pună presiune pe final de meci, Kylian Mbappé și colegii săi nu au găsit soluții pentru a sparge apărarea adversă.

La finalul partidei, selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, și-a felicitat jucătorii pentru prestația solidă și pentru parcursul remarcabil de la acest turneu final. Tehnicianul a declarat că echipa sa a demonstrat caracter, disciplină tactică și multă maturitate în momentele importante, subliniind că obiectivul este acum câștigarea trofeului mondial.

 

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De cealaltă parte, selecționerul Franței, Didier Deschamps, a recunoscut superioritatea adversarilor și a afirmat că echipa sa nu a reușit să evolueze la nivelul necesar într-o semifinală de Cupă Mondială. Acesta a transmis că dezamăgirea este una mare, însă jucătorii trebuie să își revină rapid pentru a pregăti meciul pentru locul al treilea.

Spania ajunge pentru a doua oară în istorie în finala Cupei Mondiale

Prin această victorie, Spania ajunge pentru a doua oară în istorie în finala Cupei Mondiale, după succesul din 2010, când cucerea pentru prima dată trofeul suprem. Ibericii își continuă astfel parcursul excelent din ultimii ani, după triumful de la Campionatul European, și confirmă statutul de una dintre cele mai puternice naționale ale momentului.

 

 

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În ultimul act al competiției, Spania va întâlni învingătoarea celei de-a doua semifinale, dintre Anglia și Argentina. Finala Cupei Mondiale 2026 este programată pe 19 iulie.

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3 comentarii

  1. Eh da ce zice trumpu? Nu le pune sanctiuni la spanioli? Pai sa dea repede niste sanctiuni sa nu mai fie in finala spania…da repede ca se trezeste ca castiga spania finala din america., ba da chiar asa? Ce nerecunoscatori sunt europenii astia, pai de ce i au lasat pe cei mai buni din lume la orice(americanii evident) sa castige campionatu lor?? Va imaginati asa ceva? Sa fie si americanii campioni la socheru lor jucat chiar la ei acasa. Eu zic Spania sa fie recunoscatoare si sa lase pe americani in locul lor in finala….daca erau francezii aia erau recunoscatori la maxim, da spaniolii sunt rai cu america….

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  3. FRANTA= branza buna in burduf de caine. SPANIA: doctorul maestru in administrat PASEcilina.(597 / 93.6%,conform BBC Sport).

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