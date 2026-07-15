Spania se califică în finala Cupei Mondiale 2026, după ce a învins Franța cu 2-0 VIDEO

Naționala Spaniei este prima echipă calificată în finala Cupei Mondiale 2026, după ce a învins Franța cu scorul de 2-0 în semifinala disputată la Dallas. Ibericii au confirmat forma excelentă arătată pe parcursul competiției și au oferit o prestație matură, dominând una dintre favoritele la câștigarea trofeului, scrie News.ro.

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Elevii lui Luis de la Fuente au deschis scorul în minutul 22, când Mikel Oyarzabal a transformat fără emoții o lovitură de la 11 metri, acordată în urma unui fault comis în careul francez. Golul le-a oferit spaniolilor și mai multă încredere, iar aceștia au continuat să controleze jocul prin posesie și printr-un pressing eficient, limitând considerabil ocaziile adversarilor.

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Franța a încercat să revină în meci după pauză, însă defensiva iberică a fost foarte bine organizată. În minutul 58, Pedro Porro a dublat avantajul Spaniei cu un șut precis, care l-a învins pe portarul francez și a stabilit scorul final al confruntării. Deși selecționata pregătită de Didier Deschamps a încercat să pună presiune pe final de meci, Kylian Mbappé și colegii săi nu au găsit soluții pentru a sparge apărarea adversă.

La finalul partidei, selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, și-a felicitat jucătorii pentru prestația solidă și pentru parcursul remarcabil de la acest turneu final. Tehnicianul a declarat că echipa sa a demonstrat caracter, disciplină tactică și multă maturitate în momentele importante, subliniind că obiectivul este acum câștigarea trofeului mondial.

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De cealaltă parte, selecționerul Franței, Didier Deschamps, a recunoscut superioritatea adversarilor și a afirmat că echipa sa nu a reușit să evolueze la nivelul necesar într-o semifinală de Cupă Mondială. Acesta a transmis că dezamăgirea este una mare, însă jucătorii trebuie să își revină rapid pentru a pregăti meciul pentru locul al treilea.

Spania ajunge pentru a doua oară în istorie în finala Cupei Mondiale

Prin această victorie, Spania ajunge pentru a doua oară în istorie în finala Cupei Mondiale, după succesul din 2010, când cucerea pentru prima dată trofeul suprem. Ibericii își continuă astfel parcursul excelent din ultimii ani, după triumful de la Campionatul European, și confirmă statutul de una dintre cele mai puternice naționale ale momentului.

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În ultimul act al competiției, Spania va întâlni învingătoarea celei de-a doua semifinale, dintre Anglia și Argentina. Finala Cupei Mondiale 2026 este programată pe 19 iulie.