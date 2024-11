Fotbalist de la U Cluj, prins dopat!

Portughezul a sosit la U Cluj în vară și a apucat să joace șapte meciuri pentru „șepcile roșii”, marcând chiar și un gol în victoria din Giulești, 2-0 împotriva Rapidului.

El susține că nu a luat Furosemid pentru a-și îmbunătăți substanțele sportive și că își va căuta dreptatea în instanță.

„Vreau să fiu cât se poate de transparent în privința faptului că nu am consumat nicio substanță cu intenția de a-mi spori performanțele sportive, ci din motive personale pe care le voi clarifica și justifica în fața instanței. Situația este fără doar și poate extrem de dificilă și are un impact major asupra mea, dar sunt hotărât să cooperez în totalitate cu organizațiile care judecă astfel de spețe. Înțeleg seriozitatea situației și astfel am decis să-mi reziliez de urgență contractul cu Universitatea Cluj. Decizia mă va ajuta să mă concentrez pe procedurile necesare și toate formalitățile”, a declarat Hildeberto Pereira pentru .

„FC Universitatea Cluj nu a primit nicio informare oficială din partea ANAD în acest caz. FC Universitatea Cluj nu are cunoștință despre modalitatea în care substanța a ajuns în corpul jucătorului și precizează că responsabilitatea cu privire la o eventuală încălcare a reglementarilor anti-doping aparține jucătorului. Dacă o astfel de practică a avut loc, s-a petrecut în afara cadrului oficial și în afara procedurilor medicale aprobate de staff-ul FC Universitatea Cluj”, se arată în comunicatul transmis de U Cluj.