FOTOREPORTAJ Le Village Olympique: la 50 de ani de la nota 10, am ajuns în locul în care a dormit Nadia

Clădirile au 19 etaje și o structură unică: la baza fiecărei piramide sunt câte 15 apartamente pe nivel, iar numărul acestora scade treptat până la doar patru la ultimul.

Florin Bălțătoiu
FOTOREPORTAJ Le Village Olympique: la 50 de ani de la nota 10, am ajuns în locul în care a dormit Nadia

FOTO: Florin Băltățoiu

Clădirile au 19 etaje și o structură unică: la baza fiecărei piramide sunt câte 15 apartamente pe nivel, iar numărul acestora scade treptat până la doar patru la ultimul.

Așa cum v-am arătat și în reportajul realizat la Villeneuve-Loubet, pe Coasta de Azur, „Le Village” a fost inspirat de celebrul complex rezidențial Marina Baie des Anges. Piramidele în care au fost cazați sportivii la Jocurile Olimpice din 1976, inclusiv Nadia Comăneci, își au originea în spectaculoasa arhitectură de pe Riviera Franceză.

Înainte de nota 10: povestea Piramidelor din Montreal care au găzduit-o pe Nadia

Clădirile au 19 etaje și o structură unică: la baza fiecărei piramide sunt câte 15 apartamente pe nivel, iar numărul acestora scade treptat până la doar patru la ultimul.

Am întâlnit o familie din Montreal care locuiește la etajul 14 al uneia dintre aceste piramide. Am vorbit despre Nadia Comăneci, iar admirația pentru marea campioană era evidentă. La finalul discuției, m-au invitat în apartamentul lor pentru a-mi face o idee. 

Jaclyne și Andrei locuiesc în Le Village, Satul Olimpic din Montreal, locul unde au fost cazați sportivii la Jocurile Olimpice din 1976, inclusiv Nadia Comăneci. Cu zâmbetul pe buze, cei doi povestesc că au o glumă pe care o repetă de fiecare dată când primesc oaspeți.

„Le spunem tuturor că Nadia a fost în apartamentul nostru. Au trecut 50 de ani. Noi locuim aici de 20 de ani. Le Village a fost transformat după Jocurile Olimpice din 1976, iar astăzi sunt apartamente de închiriat. Dar memoria acelor zile a rămas vie. Ne amintim foarte bine de Nadia”, povestesc cei doi canadieni.

Ei își amintesc și momentul istoric al primei note de 10 din gimnastică: „Atunci era imposibil să scrie 10 pe tabelă, așa că au afișat 1.00.”

Corespondență de la Montreal susținută de brandul românesc de sucuri bio Melissimo.
Fotografii de Florin Băltățoiu

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