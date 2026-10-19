Franța recurge la restricții locale de circulație pentru a stopa violențele

Premierul francez Sebastien Lecornu a cerut prefecților să impună, începând de luni seară, restricții parțiale și localizate de circulație, după ce protestele legate de costul vieții au degenerat, în weekend, în violențe, jafuri și distrugeri în mai multe orașe din Franța.

Franța impune restricții de circulație după protestele violente din weekend

Premierul francez Sébastien Lecornu a anunțat, luni, că a solicitat prefecților să declanșeze o serie de restricții de circulație, parțiale și localizate, începând cu seara zilei de 19 octombrie. Măsura vine după un weekend marcat de proteste violente, jafuri și distrugeri în mai multe orașe din Franța, potrivit Digi 24, care citează AFP și Agerpres.

Conform declarațiilor premierului, restricțiile vor fi adaptate fiecărei zone și au ca scop principal protejarea magazinelor și a altor obiective economice afectate de violențe. Harta zonelor supuse restricțiilor urmează să fie făcută publică în cursul după-amiezii, după consultări cu primarii și cu reprezentanții mediului de afaceri din localitățile vizate.

Lecornu a precizat că nu este vorba despre o măsură generală pentru întreaga capitală. „Nu este exclus să punem tot Parisul sub carantină. Ar fi lipsit de sens”, a spus premierul, potrivit Reuters, explicând că restricțiile trebuie să rămână locale și parțiale.

Șeful Guvernului francez a adăugat că starea de urgență ar putea fi declarată „dacă va fi necesar”, însă a considerat că restricțiile de circulație sunt, în acest moment, o soluție mai potrivită. Declarația a fost făcută după o reuniune interministerială de criză, convocată pentru a analiza situația din teren și măsurile de securitate necesare.

Protestele au degenerat în violențe și jafuri

Manifestațiile din weekend au pornit din nemulțumiri legate de creșterea costului vieții, de condițiile din școli și de calitatea serviciilor publice. În mai multe orașe, printre care Paris, Marseille și Lyon, protestele pașnice au fost însă urmate de confruntări cu forțele de ordine, incendieri, vandalism și jafuri din magazine, potrivit Reuters.

Autoritățile franceze au anunțat peste 2.000 de arestări în urma tulburărilor, iar mai mult de 600 de polițiști și jandarmi au fost răniți. Reuters scrie că, sâmbătă, au participat la marșuri peste jumătate de milion de oameni în zeci de orașe, iar duminică au avut loc noi incidente în Paris și Marseille.

Guvernul a mobilizat aproximativ 60.000 de polițiști și jandarmi sâmbătă, însă ministrul de interne, Laurent Nunez, a recunoscut că efectivele nu au fost suficiente pentru a controla grupurile violente din anumite orașe. În Marseille, autoritățile locale au interzis adunările publice între orele 12:00 și 20:00, luni.

Lecornu acuză extrema stângă

Premierul Sebastien Lecornu a acuzat mișcarea de extremă stângă că ar încerca să producă o „dezordine profundă” în țară, în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale. El a susținut că există o rețea care ar putea fi mobilizată inclusiv pentru a contesta calendarul scrutinului prezidențial și desfășurarea acestuia.

Lecornu a anunțat că va organiza o întâlnire specială cu ministrul de interne și cu serviciile de informații pentru a analiza aceste riscuri. El a subliniat că Guvernul este „hotărât să restabilească ordinea publică”, potrivit Reuters.

Președintele Emmanuel Macron a respins, la rândul său, oferta de demisie a ministrului de interne Laurent Nunez, cerându-i să pună capăt baricadelor și jafurilor și să prezinte transparent informațiile privind eventualele deficiențe de intelligence, conform Reuters.

Urmările pentru cetățeni și transport

Restricțiile anunțate de Guvern ar putea afecta circulația în zonele centrale ale orașelor, în apropierea obiectivelor simbolice și a nodurilor de transport public. Premierul a spus că prefectii vor decide, împreună cu primarii și cu camerele de comerț și industrie, formele concrete pe care le vor lua măsurile.

Ministrul de interne a precizat că nu există planuri de anulare a meciului de fotbal dintre Paris Saint-Germain și Barcelona, programat marți seara la Paris. În același timp, mai multe guverne europene le-au recomandat cetățenilor care călătoresc în Franța să evite aglomerațiile și să fie prudenți, potrivit Reuters.

Situația rămâne tensionată, iar autoritățile franceze nu au exclus măsuri suplimentare dacă violențele continuă. Următorul val de proteste este anunțat pentru sâmbătă, la inițiativa mișcării „gileților galbeni”, potrivit media franceze citate de Reuters.