George Simion arată acuzator către ambasadorul Andrei Muraru

Candidatul AUR la alegerile prezidenţiale, George Simion, a declarat miercuri, despre bani cheltuiţi în campanie, că este undeva la 20% faţă de cât a cheltuit Crin Antonescu. Despre firma de lobby din SUA şi presupusa sumă de 1,5 milioane euro, pentru consultanţă, Simion a spus că era o ofertă, dar care nu a mers mai departe, către un contract. El a arătat in acest context catre ambasadorul Muraru, ambasadorul României în Statele Unite.

Simion a fost întrebat într-un interviu la Prima TV câţi bani a cheltuit până acum în campania electorală.

”Nişte milioane de lei. Am văzut nişte articole, în ziar, că nu sunt pe prima sau pe a doua poziţie, din acest punct de vedere. Încercăm să facem cheltuieli cât mai diverse, să înregistrăm absolut totul ca să nu fim acuzaţi, cum a fost acuzat domnul Georgescu, că nu declarăm cheltuieli. (..) Ştiu că suntem undeva la 20% faţă de cât a cheltuit Crin Antonescu”, a spus el.

Despre scandalul firmei de lobby din America, George Simion a arătat că, fiind un partid în ascensiune, primesc diferite oferte, propuneri din partea unor firme de consultanţă politică, la nivel internaţional.

”Aşa funcţionează lucrurile. Fiind un partid în ascensiune, primim diferite oferte, diferite propuneri din partea unor firme de consultanţă politică, la nivel internaţional. E o chestiune cât se poate de legală. Îmi pare rău, n-am adus aici actele, dar v-aş fi arătat ce înseamnă contract semnat de către ambasadorul Muraru, ambasadorul României în Statele Unite, care plăteşte către o firmă de lobby 50.000 de euro pe lună. Din banii României, pentru că el nu-şi face treaba ca ambasador. Pentru promovarea României, teoretic, aşa scrie în contract”, a spus Simion.

Liderul AUR a mai spus că nu a plătit niciun ban.

”N-am plătit niciun ban. N-am plătit niciun dolar, către nici o companie din America. Şi Crin Antonescu şi Elena Lasconi şi Victor Ponta au făcut afirmaţii defăimătoare, inclusiv după ce firma din Statele Unite a negat existenţa unui transfer bancar sau a unui contract care a intrat în funcţiune, tot au fost două televiziuni importante şi un site de ştiri care a continuat acest narativ, că am fi plătit din banii românilor o companie de consultanţă politică în America. Nu am plătit niciun dolar. Tocmai de aceea am făcut o sesizare la DIICOT, pentru că este deja acea rea credinţă, pentru răspândire de informaţii false”, a explicat Simion.

Liderul AUR a menţionat că a primit oferta din partea lor.

”Era o ofertă din partea respectivei firme din Statele Unite care nu a mers mai departe, către un contract, pentru că respectivii oameni din Statele Unite nu s-au descurcat să ne facă consultanţă mai bună decât face propria mea echipă de campanie şi nişte tineri inteligenţi din ţara noastră”, a explicat Simion.

El a mai arătat că acea firmă trebuia să se ocupe de campania din România şi să se ocupe de imaginea lor în Statele Unite.

”Am prieteni acolo. Am fost acuzaţi de bazaconii. Dr. Malone, Steve Bannon, care îmi oferă consultanţă, într-adevăr şi vorbesc cu el în fiecare zi, dar gratuit. Este prietenul meu. Oamenii aceştia sunt prietenii mei. Au fost în România, am stat cu ei, au aceeaşi ideologie ca şi noi. Nu trebuie să-i plătim”, a completat liderul AUR. Simion a spus că firma nu a trecut la implementarea contractului. ”De aceea n-avem un contract şi de aceea n-am plătit niciun dolar”, a mai arătat el.

”Am o firmă cu care lucrez, de probă, pentru 3 luni, din America-Spania, pe direcţia hispanică, dar plătesc 7000 de euro pe lună. (..) Consultanţi străini, nu ştiu dacă au cetăţenie americană, sigur sunt spanioli şi m-am întâlnit cu ei în Statele Unite. Vor să ne consilieze şi privire la Institutul partidului, Institutul Conservator Mihai Eminescu. Ne-au făcut o strategie. La asta se rezumă, e un lucru cât se poate de normal şi eu vreau să implementez modelul acesta transparent de comunicare în spaţiu public”, a mai declarat Simion.

”Asta cu plata de 1.500.000 de euro arată că sistemul este disperat şi că nu are nimic cu care să ne agaţe şi trebuie să inventeze chestii de genul acesta”, a completat el.