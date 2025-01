Gheorghe Flutur a demisionat

Liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, şi-a anunţat demisia de la şefia organizaţiei judeţene a PNL Suceava. Demisia vine la o zi după criticile lansate la adresa sa de prim-vicepreşedintele filialei, Ioan Balan.

„Subsemnatul Gheorghe Flutur doresc să informez opinia publică că, astăzi, 21 ianuarie 2025, mi-am înaintat demisia din funcţia de preşedinte al Organizaţiei Judeţene a PNL Suceava, demisie trimisă conducerii centrale a partidului. Reamintesc faptul că, imediat după alegerile locale din 2024, am avut intenţia de a demisiona din această funcţie deoarece pierdusem alegerile pentru Consiliul Judeţean Suceava, deşi obţinusem un scor de peste 40%, care însă nu a fost suficient. La acel moment, primarii PNL şi foarte mulţi membri ai partidului m-au rugat să rămân, având în vedere că urma un an electoral. Am acceptat să rămân în funcţie. Acum, la începutul acestui an, am realizat un bilanţ al carierei mele politice. Am fost, timp de aproape 24 de ani, preşedinte al organizaţiei liberale Suceava. Împreună cu membrii liberali, am avut multe realizări şi am lăsat o amprentă pozitivă în administraţia liberală suceveană. Totuşi, toate au un început şi un sfârşit. Mulţumesc tuturor membrilor liberali pentru spiritul de echipă, prietenie şi colaborare”, a afirmat Gheorghe Flutur.