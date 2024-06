Motto: “Și AUR-ul e frumos, până ce nu-l murdărești sau nu te mânjește.”

Tudor Arghezi

Nici nu a ajuns bine în Parlamentul European și AUR s-a împleticit. Dacă este adevărat că George Simion a semnat un “angajament” privind “sprijinul lor unilateral pentru cauza ucraineană”, condiție pentru aderarea la grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, așa cum reiese din interviul pe care l-a dat Nicola Procaccini ziarului italian La Repubblica, înseamnă că reacția lui vehementă după anunțul cedării sistemului Patriot către Ucraina nu face nici cât o ceapa degerată!

Nu este un secret pentru nimeni că George Simion nu are experiență în politică. Este din ce în ce mai evident însă că este și prost sfătuit. Asta l-a costat procente multe la alegerile pentru Parlamentul European și îl va costa președinția României. Am sperat că alde Terheș îl va lămuri cum stau treburile la Strasbourg. Dar nu-mi imaginam că nu-l va preveni să nu se grăbească să adere la un grup parlamentar înainte să se lămurească în privința politicilor acestuia. Georgia Meloni, președinta partidului Fratelli d’Italia, este una din cele mai mari giruete din politica europeană. Oare domnul Simion știe că, inițial, premierul italian a declarat că nu o susține pe Ursula von der Leyen pentru un nou mandat în fruntea Comisiei Europene după care s-a sucit, s-a pupat cu nemțoaica și acum, probabil că va vota pentru ea? Știe Simion că parlamentarii lui vor trebui să voteze așa cum decide grupul? I-a spus Terheș că în Parlamentul European sunt reprezentate partide și nu națiuni? Că, odată ce ai aderat la un grup, trebuie să votezi așa cum decide conducerea lui? A primit AUR vreo funcție în grup? Atunci când am negociat înființarea grupului Identitate Tradiție Suveranitate în Parlamentul European, în 2008, am obținut funcția de vicepreședinte și am avut un cuvânt greu de spus în activitatea parlamentară. George Simion a reacționat “vehement” când a aflat că România a făcut cadou Ucrainei un sistem Patriot în valoare de un miliard de dolari. Pentru a se “apăra” Ucraina are însă nevoie de soldați mai mult decât de rachete. Ce va face AUR dacă, pentru “apărarea” ei, Ucraina va cere sângele soldaților români? Câte parale va mai face declarația lui “nu voi implica țara noastră și nu voi expune românii la niciun tip de război”?

George Simion a fost și a rămas un simplu șef de galerie. E mărunt… De fapt, a rămas în urma galeriei de fotbal. Cu siguranță că nu a înțeles mesajul galeriei fanilor de pe stadionul din München, la meciul echipei României cu echipa Ucrainei, care au umplut tribunele stadionului cu aurul tricourilor lor. Semnătura lui George Simion de pe “angajamentul” pe care l-a pretins grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni dovedește că este surd la strigătele electoratului român care se simte trădat de politicieni. Dovedește că este o giruetă la fel de minabilă ca Giorgia Meloni.

George Simion nu va mai fi nici măcar șef de galerie de fotbal, dară-mi-te președintele României!