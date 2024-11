Grevă la Complexul Sportiv Național Poiana Brașov

Membrii Sindicatului Național Sport și Tineret din cadrul Complexului Sportiv Național Poiana Brașov au declanșat protestele!

Începând de astăzi, 14 noiembrie 2024, pentru o perioadă de 3 zile, aceștia vor fi în GREVĂ JAPONEZĂ și vor purta banderole albe pentru a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă și pentru a cere sprijinul decidenților.

Revendicările și solicitările SNST – CSN Poiana Brașov, unitate din subordinea Agenției Naționale pentru Sport:

1.Deficitul de personal;

La CSN Poiana Brașov, prin tăieri haotice dictate de la centru, s-a ajuns la un număr de 80 de posturi de la 124 inițial.

Cu acest colectiv subdimensionat se muncește la Hotelul Olimpic, Hotelul Caraiman, Stadion (pista de alergare, teren de fotbal, gropi cu nisip pentru sărituri, sector de sărituri cu prăjina, sector de sărituri in înălțime, sector pentru aruncarea greutății și aruncarea ciocanului), Sala de lupte, Restaurant Olimpic, Restaurant Caraiman, Patinoar, Sala Polivalentă Ruia (sală ce are în componență: sală de sport, sală de forță și grup de refacere – în această sală se pregătesc mai mult de 10 luni pe an Loturile Olimpice de Scrimă și cele de Judo), Grupul de Refacere (bazin, jacuzi, saună, masaj aqval și refacere medicală), Sala de Haltere și Sala de Forță.

Lipsa acută de personal forțează salariații să preia foarte multe atribuții suplimentare și îi obligă să renunțe la zilele de repaus săptămânal și la concediile de odihnă, fiind imposibilă compensarea cu timp liber corespunzător a zilelor muncite suplimentar.

2.Condițiile de muncă;

Sunt necesare alocări de buget pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, înlocuirea utilajelor și aparaturii, asigurarea unui mediu adecvat de lucru și a echipamentelor necesare, în conformitate cu legislația muncii.

3.Plata pentru munca din zilele de sâmbătă / duminică și sărbătorile legale;

Solicităm să fim plătiți în cazurile în care compensarea prin timp liber corespunzător a zilelor muncite în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

4.Costurile deplasării la locurile de muncă;

Având în vedere faptul că salariații îşi desfăşoară activitatea în altă localitatea decât aceea de domiciliu, o zonă în care atragerea personalului se face cu greutate ținând cont de nevoia de salariați din stațiune, iar costurile transportului până la locul de muncă și înapoi la domiciliu au crescut foarte mult, solicităm decontarea acestor cheltuieli pe care salariații nu le mai pot suporta.

5.Premieri pentru toți cei care contribuie la rezultatele și performanțele sportive deosebite;

Toți cei care muncesc pentru a asigura sportivilor condiții optime de pregătire să fie incluși pe listele de premiere atunci când sunt rezultate de excepție, să nu fie excluși doar pentru a mări fondul primelor celor de la centru.