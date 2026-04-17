Grindeanu „și-a exprimat angajamentul” să ajute firma canadiană care vrea aurul din Apuseni

„Toți cei prezenți la întâlnire și-au exprimat angajamentul de a accelera procesul legislativ pentru a se asigura că România poate valorifica pe deplin resursele sale”, anunța, în urmă cu 6 luni, pe pagina de LinkedIn, compania care vizează aurul de la Rovina, conform România Curată.

Despre întâlnire, după solicitarea jurnaliștilor, reprezentanții firmei au transmis că întâlnirea ar fi avut loc într-un cadru oficial. Totuși, aceasta nu ar fi apărut în calendarul instituțiilor publice.

„În calitate de deținător al unei licențe de exploatare pentru un proiect de importanță strategică, Samax/Euro Sun Mining este angajată în prezent într-un dialog instituțional cu autoritățile de stat. Interacțiunile noastre sunt strict de natură tehnică și consultativă și se desfășoară într-un cadru oficial. Obiectivul acestui dialog este de a oferi expertiza noastră, aliniată la realitățile tehnice de pe teren”, se precizează în răspunsul semnat de Grant Sboros, CEO-ul companiei.

Conform autorului investigației, Mihai Goțiu, fost senator USR, propunerea legislativă despre care se vorbește a fost înregistrată la Senat, ca primă cameră sesizată, cu numărul L143/2026, și ar fi urmat să fie adoptată în procedură de urgență. Aceasta prevede, printre altele, posibilitatea expropierii cetățenilor români în favoarea unor companii private.

După reacțiile din spațiul public, viteza adoptării proiectului a scăzut vertiginos. Inițial, dezbaterea în procedură de urgență fusese aprobată în 9 martie.

Firma saluta începerea procesului legislativ

Legea ar trebui să rectifice diferențele dintre legislația națională și cea europeană. În realitate, jurnaliștii acuză că măsurile precum expropierea pentru interesul legitim nu este în realitate o directivă a UE, ci o interpretare eronată. Totodată, România Curată susține că legea este dată cu dedicație pentru acest proiect și în acest sens fac referire la o postare a corporației, care salută procesul legislativ. Euro Sun Mining a scris pe rețelele sociale că adoptarea modificărilor le-ar reduce considerabil riscurile din proiect.

„Euro Sun Mining salută publicarea, de astăzi, de către Senatul României, a propunerii de legislație pentru alinierea cadrului național al României cu Legea Uniunii Europene privind materiile prime critice”, se anunța în postarea de pe Euro Sun Mining.

„Pentru Euro Sun Mining, aceasta marchează o reducere suplimentară și semnificativă a riscului de proiect. În forma sa actuală, legea propusă abordează direct incertitudinile cheie de reglementare și permite un proces de autorizare simplificat după aprobarea Evaluării Impactului asupra Mediului (EIA). Pe baza recomandărilor membrilor relevanți ai Parlamentului și ale camerei inferioare, adoptarea este așteptată în aproximativ 45 de zile”, mai scriau aceștia.

Reacția companiei

Într-un răspuns pentru România Curată, cei de la Euro Sun Mining schimbă perspectiva. Acum, ei consideră schimbarea legii un prim pas mai degrabă decât un punct definitoriu pentru proiect.

„Euro Sun Mining a salutat adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2025 ca un prim pas esențial în alinierea României la acest cadru al UE. În ceea ce privește propunerea legislativă L 143/2026, aceasta reprezintă un pas firesc către consolidarea cadrului juridic. În timp ce ordonanța de urgență a stabilit principiile generale, legea organică oferă claritate procedurală și previzibilitate pe termen lung pentru întregul sector industrial. „Reducerea riscurilor” la care ne-am referit în comunicările noastre vizează exclusiv diminuarea incertitudinii birocratice, o condiție sine qua non pentru orice investiție de amploare care funcționează în conformitate cu standardele internaționale de transparență”, a transmis compania.