Grindeanu „și-a exprimat angajamentul” să ajute firma canadiană care vrea aurul din Apuseni

Jurnaliștii de la România Curată acuză că întâlnirea ar fi fost făcută pentru a discuta un proiect de lege cu dedicație, care ar face mai ușoară expropierea românilor pentru proiecte private de exploatare a resurselor naturale.

De Rami Cristescu - REDACTOR
Sorin Grindeanu, presedintele PSD

Președintele PSD Sorin Grindeanu, împreună cu alți doi parlamentari sociali-democrați din județul Hunedoara, Natalia Intotero și Ilie Toma, au avut acum șase luni o întâlnire cu reprezentanții companiei canadiene Euro Sun Mining, cea care promovează un proiect de exploatare a aurului și cuprului de la Rovina, din Munții Apuseni. După întâlniri, compania a anunțat un consens referitor la găsirea unor soluții pentru accelerarea procesului de exploatare. Printre măsurile prevăzute în schimbările legislative propuse se numără și posibilitatea de expropiere pentru proiecte de interes public.

„Toți cei prezenți la întâlnire și-au exprimat angajamentul de a accelera procesul legislativ pentru a se asigura că România poate valorifica pe deplin resursele sale”, anunța, în urmă cu 6 luni, pe pagina de LinkedIn, compania care vizează aurul de la Rovina, conform România Curată.

Despre întâlnire, după solicitarea jurnaliștilor, reprezentanții firmei au transmis că întâlnirea ar fi avut loc într-un cadru oficial. Totuși, aceasta nu ar fi apărut în calendarul instituțiilor publice.

„În calitate de deținător al unei licențe de exploatare pentru un proiect de importanță strategică, Samax/Euro Sun Mining este angajată în prezent într-un dialog instituțional cu autoritățile de stat. Interacțiunile noastre sunt strict de natură tehnică și consultativă și se desfășoară într-un cadru oficial. Obiectivul acestui dialog este de a oferi expertiza noastră, aliniată la realitățile tehnice de pe teren”, se precizează în răspunsul semnat de Grant Sboros, CEO-ul companiei.

Conform autorului investigației, Mihai Goțiu, fost senator USR, propunerea legislativă despre care se vorbește a fost înregistrată la Senat, ca primă cameră sesizată, cu numărul L143/2026, și ar fi urmat să fie adoptată în procedură de urgență. Aceasta prevede, printre altele, posibilitatea expropierii cetățenilor români în favoarea unor companii private.

După reacțiile din spațiul public, viteza adoptării proiectului a scăzut vertiginos. Inițial, dezbaterea în procedură de urgență fusese aprobată în 9 martie.

Firma saluta începerea procesului legislativ

Legea ar trebui să rectifice diferențele dintre legislația națională și cea europeană. În realitate, jurnaliștii acuză că măsurile precum expropierea pentru interesul legitim nu este în realitate o directivă a UE, ci o interpretare eronată. Totodată, România Curată susține că legea este dată cu dedicație pentru acest proiect și în acest sens fac referire la o postare a corporației, care salută procesul legislativ. Euro Sun Mining a scris pe rețelele sociale că adoptarea modificărilor le-ar reduce considerabil riscurile din proiect.

„Euro Sun Mining salută publicarea, de astăzi, de către Senatul României, a propunerii de legislație pentru alinierea cadrului național al României cu Legea Uniunii Europene privind materiile prime critice”, se anunța în postarea de pe Euro Sun Mining.

„Pentru Euro Sun Mining, aceasta marchează o reducere suplimentară și semnificativă a riscului de proiect. În forma sa actuală, legea propusă abordează direct incertitudinile cheie de reglementare și permite un proces de autorizare simplificat după aprobarea Evaluării Impactului asupra Mediului (EIA). Pe baza recomandărilor membrilor relevanți ai Parlamentului și ale camerei inferioare, adoptarea este așteptată în aproximativ 45 de zile”, mai scriau aceștia.

Reacția companiei

Într-un răspuns pentru România Curată, cei de la Euro Sun Mining schimbă perspectiva. Acum, ei consideră schimbarea legii un prim pas mai degrabă decât un punct definitoriu pentru proiect.

„Euro Sun Mining a salutat adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2025 ca un prim pas esențial în alinierea României la acest cadru al UE. În ceea ce privește propunerea legislativă L 143/2026, aceasta reprezintă un pas firesc către consolidarea cadrului juridic. În timp ce ordonanța de urgență a stabilit principiile generale, legea organică oferă claritate procedurală și previzibilitate pe termen lung pentru întregul sector industrial. „Reducerea riscurilor” la care ne-am referit în comunicările noastre vizează exclusiv diminuarea incertitudinii birocratice, o condiție sine qua non pentru orice investiție de amploare care funcționează în conformitate cu standardele internaționale de transparență”, a transmis compania.

Distribuie articolul pe:

4 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro