Guvernul ar putea interveni dacă prețul carburanților crește după decizia Kazahstanului

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a declarat miercuri că Guvernul urmărește evoluția prețurilor la carburanți, după decizia Kazahstanului de a opri transportul de țiței prin conducta CPC, pe fondul situației de securitate din Marea Neagră. El a spus că eventualele măsuri trebuie luate doar dacă impactul asupra pieței va fi major și doar la momentul potrivit.

Irineu Darău a explicat că astfel de episoade pot avea efecte asupra pieței, însă acestea apar de obicei cu întârziere. El a amintit că Executivul a avut, în urmă cu câteva luni, un mecanism temporar pentru scăderea prețurilor la carburanți, stabilit după discuții cu mediul privat.

„Impactul tuturor acestor episoade, care uneori se întâmplă odată la câteva zile sau la săptămână, două săptămâni, există. Întotdeauna este un impact puţin întârziat. Ştiţi că Guvernul, acum câteva luni, a luat hotărârea, prin întâlniri succesive, inclusiv cu mediul privat, să instaureze un mecanism pe trei luni pentru a scădea preţurile pe piaţă. La acest moment nu mai avem un astfel de mecanism. Ceea ce pot să garantez este că, interinstituţional, beneficiind şi de informări, dar şi consultându-ne între ministere, dacă impactul asupra preţurilor va fi major, bineînţeles că vom căuta soluţii. Dacă e vorba de soluţii legislative, azi pot fi trecute doar prin Parlament”, a afirmat Irineu Darău, potrivit News.ro.

Ministrul interimar a subliniat că Guvernul trebuie să fie prudent înainte de a interveni pe piață. În opinia sa, unele state au luat măsuri prea lungi, care au afectat ulterior economia.

„Trebuie măsurat de zece ori şi tăiat o dată”

Darău a spus că presiunea publică poate duce la decizii luate prea repede. El a avertizat că orice intervenție trebuie cântărită atent, inclusiv prin analiza efectelor asupra economiei.

„Eu, tot în calitate de ministru al Economiei, avertizez că în această problematică trebuie măsurat de zece ori şi tăiat o dată, pentru că tentaţia poate să fie foarte mare să răspunzi la ce s-a întâmplat alaltăieri sau săptămâna trecută, dar trebuie evaluat foarte atent impactul în economie, inclusiv al măsurilor. Pentru că au fost ţări care au luat măsuri pe şase, nouă luni. N-au fost măsurile corecte şi au distorsionat economia într-un mod care a afectat cetăţenii şi mai grav ulterior”, a explicat ministrul interimar al Economiei.

El a mai spus că nu susține reacțiile alarmiste apărute după 30 iunie, când a expirat mecanismul temporar pentru prețurile combustibililor.

„Nu sunt de acord cu alarmismul de după 30 iunie, când nu a mai existat acest mecanism pentru preţurile combustibililor fiindcă, dacă ne raportăm la începutul crizei şi la preţul barilului de acum cinci luni, să spun, ajunseserăm într-o situaţie foarte similară. Da, Guvernul trebuie să monitorizeze, în anumite cazuri de criză trebuie să ia măsuri, dar trebuie să fie măsuri proporţionale şi la momentul potrivit. Asta vom face. V-am zis, dacă e nevoie de legislaţie, într-un fel sau altul, o vom propune în Parlament”, a transmis Irineu Darău.

Darău spune că nu a fost informat personal de Kazahstan

Întrebat dacă România a fost anunțată de Kazahstan în legătură cu oprirea transportului de țiței, Irineu Darău a spus că el nu a primit personal o astfel de informare.

„Eu personal nu am fost. Ştiţi că nu sunt şi ministrul Energiei. La acest moment, când vorbim, nu eram la curent strict cu această bucată de informaţie, dar tind să cred că la nivelul Ministerului Energiei se cunoaşte”, a răspuns ministrul interimar al Economiei.

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