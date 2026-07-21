Principala sursă de petrol a României este în pericol

Fluxul de petrol kazah, amenințat de atacurile din Marea Neagră

Kazahstanul va intrerupe livrarile de petrol prin conducta spre Novorossiysk, la Marea Neagra, din cauza atacurilor asupra tancurilor petroliere. Atacurile cu drone atribuite Ucrainei s-au inmultit in ultimele zile. Au fost atacate navele care trebuie sa transporte petriolul extras din Kazahstan si transportat la Marea Neagra prin conducta Cosortiului Capsic, detinuta de companii din Kazahstan si Rusia.

Romania importa peste 70% din nevesarul de petrol. In 2025, 60% din petrolul importat a venit din Kazahstan. A doua sursa importanta este Azerbaidhanul. Au fost importtate si cantitati mai mici din Libia.

Kazahstanul, un furnizor cheie pentru Uniunea Europeană

Kazahstanul este unul dintre pribcipalii furnizori de petrol ai tarilor din UE. Iniante de invazia in Ucraina Rusia asigura 25% din importurile europene. Acum, datele oficiale ale UE arata ca Rusia mai detine de oar 2,2%. 97% din petrolul necesar in UE provvine din importuri. SUA asigura acum 14,6%. Norvegia asigura 12,8%. Iara Kazahstan 12,8%. Principala ruta spre Europa a petrolului kazah este conducta CPC, cu punct terminus la Novorossiysk, cu o capacitate de circa 1,5 milioane de barili pe zi. O altar uta este oleoductul Baku-Tbilisi-Ceyhan, prin Georgia si Turcia, cu o capacitatede 1 milion de barili pe zi si un cost de tranzit mai mare.

Kazahstanul condamnă atacurile asupra petrolierelor

Ministerele Afacerilor Externe și Energiei din Kazahstan au condamnat atacurile, afirmând că acestea subminează securitatea energetică globală și interesele economice ale țărilor membre ale CPC ”Considerăm astfel de atacuri drept o încălcare inacceptabilă a intereselor economice ale Republicii Kazahstan, precum și acte deliberate menite să destabilizeze comerțul internațional legitim și piețele energetice globale, precum și să submineze securitatea lanțurilor globale de aprovizionare din transport și logistică”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe al Kazahstanului într-un comunicat, potrivit Euronews. Potrivit ministerului, navele atacate erau „nave civile implicate în transportul comercial legitim al petrolului”.

Au mai avut loc și anterior întreruperi ale livrărilor de petrol kazah. Aceasta a amplificat tensiunile pe piața europeană a țițeiului. La începutul anului, deficitul de petrol kazah a stimulat cererea pentru petrol din Marea Nordului, iar temporar țițeiul kazah s-a tranzacționat peste cotația Brent. Ulterior, prețurile au revenit la discount. În paralel, Kazahstanul își extinde exporturile spre Asia, urmând să livreze circa 18 milioane de barili către Coreea de Sud până la sfârșitul lui 2026.

Patru petroliere atacate în doar câteva zile

Petrolierul Nordic Zenith a fost atacat pe 17 iulie, în drum spre terminalul CPC, fără încărcătură, iar incendiul izbucnit a fost stins de echipaj. Pe 19 iulie, petrolierele ASIA și NISSOS IOS au fost lovite în timpul încărcării, dar fără scurgeri de petrol. Pe 201 iulie, și petrolierul NELSA a fost atacat, provocând un incendiu și evacuarea a 22 de membri ai echipajului. Terminalul CPC nu a fost avariat.

Kremlinul acuză Ucraina de destabilizarea pieței petroliere

Kremlinul a acuzat Ucraina că orchestrează un plan de destabilizare suplimentară a piețelor mondiale de petrol prin atacuri cu drone asupra infrastructurii Consorțiului Conductei Caspice. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat pe 20 iulie: ”Suntem solidari cu Ministerul Afacerilor Externe al Kazahstanului în condamnarea fermă a acestei crime împotriva unui obiectiv civil. Considerăm acest atac o nouă confirmare a dorinței Kievului de a destabiliza și mai mult situația de pe piețele mondiale de petrol”.