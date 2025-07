Guvernul pregătește blocarea transferurilor și detașărilor

Guvernul României pregătește un proiect legislativ care va bloca transferurile și detașările între instituțiile statului, ca parte a unui pachet de măsuri menite să reducă aparatul administrativ central cu aproximativ 20%. Măsura este considerată necesară înainte de implementarea propriu-zisă a reducerii personalului, conform unor surse politice citate de Profit.ro.

Inițiativa este coordonată de premierul Ilie Bolojan împreună cu Ministerul Justiției, Ministerul Muncii, Ministerul Dezvoltării și Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP). Proiectul de lege va trebui să fie adoptat în Parlament sau prin asumarea răspunderii de către Guvern.

În cazul în care proiectul va fi aprobat, angajații instituțiilor publice care își vor pierde posturile în urma reorganizărilor nu vor mai putea fi transferați sau detașați în alte instituții, așa cum se întâmpla anterior. În prezent, blocarea acestor mutări este luată în calcul pentru o perioadă până la finalul anului 2025 sau chiar 2026. De asemenea, sunt analizate posibile excepții pentru situațiile considerate absolut necesare.

Reducerea personalului din administrația publică centrală cu circa 20% este una dintre prioritățile incluse în programul de guvernare al Cabinetului Bolojan. Potrivit celor mai recente date, în administrația centrală activează aproximativ 836.400 de angajați, dintr-un total de circa 1,3 milioane de bugetari la nivel național. Majoritatea acestora – circa 680.000 – lucrează în sectoare precum Educația, Sănătatea, Poliția, Jandarmeria și Armata.

Distribuția personalului în administrația centrală arată astfel: Ministerul Educației are peste 308.000 de angajați, la care se adaugă 71.000 în unitățile de învățământ superior de stat; Ministerul Sănătății are 18.356 angajați, iar în unitățile sanitare finanțate prin Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sunt circa 80.400 de salariați; Ministerul Afacerilor Interne (Poliție și Jandarmerie) angajează aproximativ 125.500 persoane, iar Apărarea are aproape 76.000 de angajați.

Guvernul a demarat deja prima rectificare bugetară, iar pachetul 2 de măsuri, din care face parte și blocarea transferurilor, va fi ajustat și adoptat în funcție de datele acestei rectificări. În paralel, continuă discuțiile între specialiști privind impozitarea companiilor, ca parte a reformelor fiscale.

În programul de guvernare, reducerile de personal și ajustările salariale în administrația publică centrală sunt prevăzute explicit: reducerea cu 20% a anvelopei salariale și a numărului de angajați față de nivelul anului 2024, subliniază documentul oficial al Guvernului.