Fiindcă un astfel de dispozitiv face minuni la nivel de portrete. Bine, nu doar la acest capitol, dar despre acesta ne vom ocupa în acest articol. Și nu doar pentru că are super funcții AI incorporate, ci pentru că are moduri dedicate pentru chipuri plus unele funcții care te ajuta să ieși în evidență în fotografii, indiferent că e noapte sau zi. Că ești afară sau într-o încăpere sau că persoana care te fotografiază este profesionistă sau nu în domeniu.

Oficial și în termeni tehnici, HONOR Magic7 Pro are un sistem de cameră AI Falcon care cuprinde o cameră principală Super Dynamic Falcon de 50 MP, o cameră telefoto de 200 MP și o cameră lată de 50 MP.

Echipat cu un senzor avansat de 1/1,3” Super Dynamic HONOR Falcon Camera, utilizatorii pot surprinde imagini cu luminozitate sporită și detalii uimitoare folosind camera principală. De asemenea, teleobiectivul dispune de un senzor avansat de 1/1,4”, permițând utilizatorilor să capteze imagini cu o claritate de neegalat.

Îmbunătățit de AI HONOR Image Engine, HONOR Magic7 Pro include diverse funcții AI de mare ajutor celor care iubesc să fotografieze oameni: Harcourt Portrait, AI Enhanced Portrait, Stage Mode, AI Motion Sensing Capture și HD Super Burst. Vom detalia câteva dintre acestea:

HD Super Burst te ajută, practic, dacă vrei, să faci un filmuleț doar din fotografii. Datorită clarității imaginilor obținute în rafală, chiar te duci cu gândul că nu sunt, spre exemplu, 10 fotografii una dupa alta, ci că este vorba despre un filmuleț. Iar dacă ai nevoie să extragi de acolo cadrul de care ai nevoie, nimic mai simplu. Că doar declanșarea este …la fel de rapidă precum o explozie.

A! Și pentru că suntem în România, unde drumurile nu sunt mereu perfecte, această funcție te ajută să imortalizezi chipuri chiar dacă ești într-o mașină care se zgâlțâie din toate încheieturile.

Super Burst în acțiune

Mai jos detaliile tehnice. Intre prima si ultima poza s-au realizat 69 de fotografii ținând butonul de declanșare apăsat (timp de o secunda).

Câteva alte fotografii cu acestă funcție realizate din mersul mașinii:

Cu AI Enhanced Portrait, utilizatorii pot captura acum portrete de 1x până la 6x cu efecte bokeh îmbunătățite și detalii complexe de lumină și umbră, folosind modurile Harcourt Portret.

De ce se numesc Harcourt?

Poziționat în centrul Parisului, Studio Harcourt oferă doritorilor ședințe foto spectaculoase, singur, în cuplu sau în familie, pentru o experiență de neuitat. Profesioniștii parizieni îți pun la dispoziție know-how-ul lor pentru un rezultat care se potrivește imaginii tale. Know-how care este acum și la tine, în telefonul HONOR.

Harcourt vă sare în ajutor. Tot ce trebuie să faceți este să alegeți una dintre variantele Vibrant, Clasic sau Color și să apăsați. Iată variantele obținute:

Se observă că tonurile de culoare de la Harcourt sunt mai întunecate și mai puțin saturate decât cele obișnuite. Au un aspect aproape natural, chiar de Vintage. De asemenea, telefonul creează un efect de adâncime, indiferent de distanța la care ești. Fie un metru, fie 5 metri. Un alt avantaj uriaș este acela că focalizează automat pe fața subiectului. Adică, poți face fotografia și apoi o poți urca imediat, fără alte editări, direct pe rețelele de socializare, dacă vrei. Fiindcă, totul este simulat cu software și senzori.

Enhanced Portrait

Așa cum îi spune și numele, Enhanced Portrait te ajută să faci portrete îmbunătățite, optimizate. Direct, fără să mai fie nevoie să editezi, să decupezi, să pui culoare sau să scoți pete de pe ten. Știți toți despre ce vorbesc, nu?

În plus, dispozitivul include și funcții AI Eraser pentru a îmbogăți procesul de editare a fotografiilor pentru utilizatori. Ai făcut o fotografie în care arăți fabulos, dar tocmai atunci intra în cadru un biciclist?? Nu e nicio problemă. AI Eraser te ajută să elimini obiectul nedorit. Le-ai făcut prietenilor o foto de grup, iar unul are o pată pe tricou? Iar nu ai nicio problemă. Sau, ca în cazul nostru, am fotografiat ansamblul floral, dar cuceriți de culoare, am omis că lângă flori era un pahar din plastic. Nu a fost o dramă. L-am șters cu AI Eraser când am avut nevoie.

Foto înainte si după utilizarea AI Eraser

Stage Mode

Stage Mode este perfect mai ales când ești fan al vreunui sportiv sau cântăreț. Imaginează-ți că ești pe stadion sau la vreun concert si vrei o fotografie cu preferatul tău. Nu-i poți cere să se oprească din activitate ca să-i faci tu o fotografie, nu? Plus că nu ar avea farmec. Ei bine, Stage Mode te ajută să-l imortalizezi fix așa cum e. În plină mișcare. Spectaculos! Modul Stage Mode merge și când vrei să-ți surprinzi superiorul în timp ce susține un speech și nu îl poți întrerupe.

Fotografii de Timi Slicaru