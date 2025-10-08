Iar amână CCR decizia pe pensii

Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat pentru a doua oară, până la data de 21 octombrie, pronunțarea în cazul sesizării depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) privind modificările la legea pensiilor magistraților.
Curtea a reluat, miercuri, analiza proiectelor de lege pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament, în pachetul doi de măsuri pentru reducerea deficitului, după ce la şedinţa din 24 septembrie, a amânat o decizie în privinţa a patru dintre proiectele Guvernului, atacate de partidele din Opoziţie şi a proiectului din acelaşi pachet, privind reforma pensiilor magistraţilor, contestat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. La finalul şedinţei, mai multe decizii au fost amânate pentru 20 octombrie.
UPDATE: De asemenea, CCR anunţă că a fost respinsă obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, în ansamblul său, precum şi a dispoziţiilor art. I pct.4, 8, 11, 17 şi 24 şi ale art.II pct.1 şi 3 din lege.
UPDATE: La finalul şedinţei de miercuri, CCR a anunţat amânarea mai multor decizii, până în 20 octombrie.
Este vorba despre:
- Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
- Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
- Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
- Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru completarea Legii nr.267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat şi pentru efectuarea recepţiei în faza unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului, precum şi pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului Palatul Parlamentului
- Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.
Curtea a respins Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în ansamblu său, precum şi a dispoziţiilor art.I pct. 5 şi 6, art.III alin.(3), art.IV alin.(1) şi art.V alin.(1) şi (2) din lege.
CEA MAI URGENTA MASURA PENTRU REFORMA DIN ROMANIA ESTE DESFIINTAREA CCR .JUDECAREA FOSTILOR MEMBRI SI CONFISCAREA AVERILOR NEJUSTIFICATE A LOR…………………..
Țara nu este condusă de popor prin reprezentații săi aleși – Parlamentul – ci de o gașcă mică și profitoare.
Păi e normal,e cod roșu…
posibil se indreapta spre admiterea sesizarii de neconstitutionalitate, trag de timp din anumite motive
PNL național nu se ofuschează, nu se declară stând uniți fața interimarul lor și prim minstru Bolojan nu invocă protocoale ca în cazul legii PSD care vrea gravidele mamele,de copii mici, văduvele de veterani si cei cu handicap să fie asigurați medical? Când e vorba de casta magistrați + CCR sunt tăcuți.
Poporule ROMAN mai traiesti?
Sau poate esti mort și nu știi.
Bolojan este simplu, ai 75 de procente din parlament, desfintezi constitutia, iar puturosii astia care iau pensii nemeriate din banii nostri pensionati la 65 de ani pe contributie, inclusiv cei aflati in plata. Valabil si pentru securisti, militieni, apvisti si alte specii!
Ce pretentii sa avem de la CCR, care a devenit o șleahtă de impostori?!
Apropos, pe astia nu ii judeca nimeni? Ei sunt dumnezei?
Și de PENSIILE SPECIALE.
300 lovituri cu vâna de Boc, coji de nuDă, piTon înroșit, mâR🤮g…
● guitZă ot MarMota ●
Deoarece Bolo a promis ca daca nu se accepta pachetul va demisiona, CCR amana pentru a-i prelungi sederea lui Bolo ca premier.
Este clara intentia CCR. Simplu ca „Buna ziua!”
Acum se vede clar ca suntem conduși de securisti.Asta este a doua aminare ca sa rămână sandokan în funcție.nicusor sluga ăștia din ccr sluga.
Aceasta curte constitutionala trebuie desfintata, pt. ca au ajuns sa-si bata joc de tara ,de constitutie si la fel de romani !Ce au facut ei in parcursul anilor si la fel acum ,este revoltator ! Pretentiile pe care le au ei pt. buzunarele lor, la fel este revoltator ! Asa ca acesti speciali cum au impresia ca sunt ei ,trebuie sa nu mai existe niciodata in Romania !
Știți cum se închină bețivii, „lungește doamne boala până bine…toamna”! Așa și cu aceste tărăgănări pe continuitate. O să îl vedem pe Bolojaf profesor universitar în universități, cum sunt destui prosti după un an de mandat în guvern.
gluma mai este si asta, specialii sa decida daca vor sa ramana speciali. Si asa, ce le-a propus Bolojan este taierea catorva frimituri. Schimbati tot sistemul judiciar, de aici vine raul!