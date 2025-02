Imnul american, fluierat la meciul cu Canada

Cor de huiduieli la meciul de hochei pe gheaţă dintre Canada şi SUA de la Montreal.

Fanii locali au huiduit şi au fluierat „The Star-Spangled Banner”, imnul naţional al Statelor Unite, un fenomen care a devenit obişnuit la meciurile NHL şi NBA din Canada de când preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va impune taxe vamale asupra produselor canadiene importate.

Apoi au izbucnit trei altercaţii în nouă secunde. Premierul canadian demisionar Justin Trudeau a fost în tribune.

I’ll be honest

I had no idea how easily triggered the Americans would get with their Anthem being booed to the ground, being ignorant Hockey Players unaware of their clown President’s hostile actions & rhetoric towards Canadians.#Canada #USA #4Nations

pic.twitter.com/aPQvFt68xL

— J Roca  (@JRoc23) February 16, 2025