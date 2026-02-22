„Împușcați-vă!”. Derapaj fără precedent la adresa unui partid

„Nu mai pot să-l suport lângă mine. Miroase a prost””

De Radu Eremia - Redactor-șef adjunct
Dumitru Pelican, fost senator în mandatul 2012-2016 și invitat frecvent în studiourile de televiziune, a avut derapaje în cascadă la adresa mai multor invitați. Punctul culminant a fost afirmația că politicienii din USR ar trebui să se împuște.

Fostul senator Dumitru Pelican a avut o cascad de invective la adresa USR și l-a luat la țintă pe reprezentantul formațiunii. „Sunteți cel mai toxic partid”, i-a transmis Pelican lui Iulian Lorincz (deputat USR). Apoi a continuat; „Este sclav al Puterii”, pentru a plusa că îl scoate afară și îl bagă cu capul în zăpadă. De asemenea, i-a transmis și care ar fi părerea românilor: „Știți cum vă zic românii? Sataniști!”.

Însă la final a venit cu atacurile cele mai dure. „Mă păcătoșilor, mă. Ticăloșilor care sunteți (…) Băi, trădători de țară și de neam. Împușcați-vă, că o să vă mănânce românii”, i-a transmis Pelican. În acel moment moderatoarea i-a atras atenția. „Nu mai pot să-l suport lângă mine. Miroase a prost”, a continuat Pelican.

Fostul senator a jignit-o și pe Diana Mardarovici, consilier PNL. Pe aceasta a făcut-o, rând pe rând: mincinoasă, pupincuristă, analfabetă.

Pelican a avut cuvinte foarte dure și la adresa premierului Ilie Bolojan.  „Ne-a adus genocid, să murim aici în sărăcie”, a afirmat Pelican, moment în care moderatoarea RTV i-a cerut să se calmeze. „Băi, ești nesimțit, băi Ilie sărăcie”, a continuat fostul comentator sportiv, care a subliniat că își asumă ceea ce spune.

Reacția USR

Iulian Lorincz a anunțat și că va sesiza CNA. „Tocmai am ieșit de la o emisiune la România TV. Cred că USR trebuie să folosească toate pârghiile posibile pentru a comunica cu cetățenii. Motiv pentru care participăm la aproape toate emisiunile unde USR este invitat. Această decizie vine și cu riscul de a fi calomniați de unii invitați din platou. Totuși, astăzi s-a întrecut orice limită. Dl. Dumitru Pelican, după ce a înjurat și calomniat toată emisiunea, mi-a spus că, noi, USR-iștii ar trebui să fim împușcați. Da, ați citit bine. Să fim împușcați. Este o amenințare fără scrupule, în direct”, a precizat Lorincz.

„După ce am condamnat violența verbală și atitudinea jenantă pe care a avut-o acest domn, mi-a spus că mă scoate din platou să mă bage cu capul în zăpadă. Este absolut inacceptabil ca asemenea persoane să aibă o voce în fața micului ecran. Alături de colegii mei din USR vom sesiza CNA”, a conchis deputatul USR.

