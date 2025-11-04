Încă o zi liberă pentru părinți, din 2026

Dacă proiectul va fi aprobat, părinții ar putea beneficia de această zi liberă încă din septembrie 2026, la debutul noului an școlar.

De L.V.
PSD a depus la Senat un proiect de lege în sprijinul părinților care au copii la școală. Inițiativa legislativă prevede acordarea unei zile libere, la cerere, părinților care participă la festivitatea de deschidere a anului școlar.

În acest moment, părinții sunt nevoiți să folosească concediul de odihnă sau să se învoiască de la serviciu.

PSD susține că această măsură are o puternică valoare emoțională și socială 

„Festivitatea de deschidere a fiecărui an școlar reprezintă un moment încărcat de emoții, atât pentru copii, cât și pentru părinți. De cele mai multe ori, emoțiile cele mai puternice le încearcă părinții. Din păcate, începutul anului școlar coincide cu o zi lucrătoare, iar pentru ca părinții să poată fi prezenți la festivitate, este necesar să își ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. Drept urmare, prin prezenta propunere legislativă, propun ca prima zi a anului școlar pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial să fie acordată, la cerere, ca zi liberă”, precizează

