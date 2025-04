Ion Cristoiu, scos de pe TikTok. ”Jos cenzura!”

Decizie-şoc. Contul de TikTok al jurnalistului Ion Cristoiu a fost suspendat.

Ion Cristoiu a dezvăluit că a fost anunțat că i-a fost blocat accesul la contul de TikTok, din cauza unor încălcări ale politicilor aplicației.

”Aveam aproape 8 milioane de like-uri și m-au interzis. Foarte frumos. Zice că am 180 de zile la dispoziție, dacă sunt de acord… Păi nu sunt de acord… O să văd eu.

E o știre, eu și Elena Lasconi. Teoretic am avut un singur avertisment, ăla cu CCR-ul, am făcut contestație. Acum observ că am avut numai avertismente și eu nu știam”, a declarat Ion Cristoiu într-o filmare postată pe Facebook.