Ionuţ Negoiţă revine la Dinamo

Fostul patron al echipei de fotbal Dinamo, Ionuţ Negoiţă, a revenit la echipa bucureşteană în postura de sponsor, dar nu există deocamdată discuţii pentru a prelua o parte din acţiunile clubului, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, administratorul special Andrei Nicolescu.

„Dinamo începe să devină un club care inspiră încredere. Astăzi suntem în faţa dumneavoastră cu un parteneriat care înseamnă încredere, alăturarea unui brand care dezvoltă la fel ca şi Dinamo oportunităţi şi îşi caută succesul în a inspira comunităţi. Cred că este un pas în plus faţă de anul trecut, faţă de ce a putut să ofere Dinamo partenerilor săi. Anul acesta cred că inspirăm mai multă încredere. (…) Noi suntem deschişi să discutăm cu oricine. Acum însă e vorba despre un parteneriat comercial şi cred că subiectul cu domnul Negoiţă legat de acţionariat are deja nişte răspunsuri, de la domnul Negoiţă. Astfel încât orice speculaţie ar trebui să iasă din această discuţie pentru că nu îşi are rostul la acest moment. Dacă vreodată orice om de afaceri puternic, care poate să ajute în dezvoltarea clubului Dinamo sau să ducă clubul la un alt nivel, este dispus să intre în acţionariat prin forma pe care noi am prezentat-o încă de acum un an, suntem deschişi la orice discuţii. Dar nu interpretaţi că acum există orice discuţie referitoare la acest subiect”, a declarat Nicolescu în cadrul conferinţei în care a fost prezentat parteneriatul dintre Dinamo şi Hils Development, societatea pe care o deţine Ionuţ Negoiţă.

Anunţat iniţial ca participant la conferinţa de presă, Ionuţ Negoiţă a lipsit de la întâlnirea cu presa.

„Domnul Negoiţă a menţionat că nu mai vrea să se întoarcă în acţionariat, însă, fiind echipa de suflet, doreşte să facă această parteneriat comercial. Să fie clar pentru toată lumea, nu doreşte să revină în acţionariat, deşi iubeşte foarte mult fotbalul”, a afirmat Iulia Iana, reprezentanta companiei deţinute de Negoiţă.

La partida dintre Dinamo şi Petrolul Ploieşti, de duminică, scor 4-1, din cadrul etapei a 2-a a Superligii, suporterii dinamovişti au afişat un banner prin care îţi manifestau nemulţumirea faţă de revenirea lui Ionuţ Negoiţă ca sponsor, fiind considerat vinovat pentru problemele financiare cu care clubul s-a confruntat după plecarea acestuia, în 2020.