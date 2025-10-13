Judecătoare, dată pe mîna Parchetului. Sentință cu cîntec pentru o tentativă de omor

13 oct. 2025 la 15:56 L.V. Actualitate, Justiție 1

O judecătoare din Bucureşti a fost trimisă în judecată de Parchetul General pentru patru infracţiuni de abuz în serviciu. Ea este acuzată că nu a redactat, timp de patru ani, o sentinţă penală, astfel neputând fi traşi la răspundere penală patru inculpaţi pentru tentativă de omor. Aceştia erau condamnaţi la pedepse între 5 şi 12 ani de închisoare.

Procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a finalizat cercetările şi a dispus trimiterea în judecată a unei inculpate, având calitatea de judecător la o instanţă din Bucureşti, pentru patru infracţiuni de abuz în serviciu.

”Inculpata nu a respectat prevederile normelor de procedură penală şi a omis să redacteze în decursul a mai bine de patru ani o sentinţă penală pronunţată pe 1 septembrie 2020, nerespectând cu bună ştiinţă termenul de 30 de zile prevăzut de art. 406 alin. 3 Cod procedură penală, încălcând astfel prevederile art. 8 din Codul de procedură penală. Prin acest comportament a fost împiedicată tragerea la răspundere penală, începând de la 1 octombrie 2020 şi până în prezent, a patru inculpaţi pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat, în stare de recidivă postexecutorie”, arată reprezentanţii PICCJ, luni, într-un comunicat de presă.

În rechizitoriu se arată că judecătoarea ar fi omis cu rea-credinţă redactarea hotărârii, deşi a fost sancţionată disciplinar pentru săvârşirea abaterii disciplinare de ”neredactarea hotărârilor judecătoreşti, din motive imputabile, în termenele prevăzute de lege”, prevăzută în Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

Faptele sale ar fi afectat grav dreptul a două persoane vătămate la soluţionarea cauzei cu celeritate şi într-un termen rezonabil, drept prevăzut art. 6 paragraful 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi art. 20 din Constituţia României, adaugă sursa citată.

”Menţionăm că prin sentinţa penală menţionată, aflată şi în prezent în curs de redactare, magistratul judecător a dispus condamnarea celor patru inculpaţi din dosarul ce făcea obiectul judecăţii cu pedepse între 5 şi 12 ani de închisoare. Aceştia s-au aflat sub măsura arestării preventive, a arestului la domiciliu şi ulterior a controlului judiciar până la data de 17.01.2020, ulterior fiind lăsaţi liberi. După această dată, unul dintre inculpaţi a comis mai multe infracţiuni de furt, fiind condamnat în două cauze penale”, mai arată PICCJ.

Rechizitoriul a fost transmis Curţii de Apel Bucureşti, instanţă competentă să judece cauza în fond.

1 Comentariu

  2. Aia e ,,omitere” cu cantec. Cata spaga o fi primit ea ca sa ,,omita”, doar ea si inculpatii bruneti stiu.
    De ce nu se da lege ptr RASPUNDEREA MAGUISTRATULOR? Probabil ca tipa in cauza a tinut spaga doar ptr ea, fara sa dea cota parte. De asta a si fost mazilita. La sigur spaga era anuala… …[R u m b u r a k]

