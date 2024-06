O „penală” scăpată de CCR. „Acum nu mai zice presa haștag nimic?”

Parchetul General a clasat dosarul in care fosta Sectie pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) incepuse urmarirea penala impotriva Laurei Codruta Kovesi pentru fapte constituire de grup infractional organizat in modalitatea coordonarii si complicitate la represiune nedreapta sub forma participatiei improprii, in legatura cu modul in care DNA l-a trimis in judecata pe fostul procuror general al Parchetului Curtii de Apel Ploiesti, Liviu Tudose, alaturi de fostul adjunct al Parchetului Curtii de Apel Ploiesti, Aurelian Mihaila, de Sebastian Ghita, fostul sef al IPJ Prahova Viorel Dosaru, si fostul sef al DGA Prahova, Constantin Ispas, toti achitati definitiv de Inalta Curte.

Potrivit luju.ro, dosarul in care Laura Kovesi avea calitate de suspecta a fost inchis de procurorul PICCJ Mihai-Eduard Ilie la 16 noiembrie 2022, prin ordonanta dispusa in cauza nr. 133/P/2022, ajunsa la Sectia de urmarire penala din Parchetul General dupa desfiintarea SIIJ. Solutia de clasare fata de Laura Kovesi nu a fost data pe motiv ca faptele pentru care a fost pusa sub urmarire penala nu au existat sau nu au fost probate, ci solutia de clasare este intemeiata pe motiv de prescriptie.

Reactiile nu au intarziat sa apara.

„O „penală” scăpată de CCR

Deci pentru doamna Lulușel a dat CCR decizia cu prescripția?

I-a „optimizat” gruparea Coldea-Dumbravă-Trăilă și pe judecătorii CCR, să scape „penala” – Kovesi?

Presa haștag, prea-urlătoare anti-prescripție anti-penali nu zice nimic?

E mucles pe linie? E bună prescripția acum?”, a scris pe pagina sa de Facebook avocata Ingrid Mocanu.