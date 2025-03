Războiul din Ucraina este un război neprovocat, pe termen lung și de mare intensitate al Rusiei. Să spui că este un război prin procură între Ucraina și Statele Unite te făcea un idiot util al Rusiei, o victimă ușoară a propagandei ruse. Așa stăteau lucrurile la începutul războiului, in 2022.

A spune că este vorba despre un război prin procură între Rusia și SUA (pentru că, la acel moment de început, aliații Statelor Unite ajutau Ucraina doar cu căști și pături) însemna excluderea din ecuație a deciziei Ucrainei ca stat suveran, ceea ce însemna confirmarea propagandei ruse. Asta și după ce Ucraina a negociat liniile mari ale unui acord cu Rusia, căzut imediat după o vizită fulger a premierului britanic Boris Johnson și după ce fostul premier israelian Naftali Bennett a declarat că guvernele vestice au convins Kievul să meargă pe calea războiului, iar secretarul Pentagonului a declarat că obiectivul războiului este ”erodarea Rusiei”.

A spune că războiul din Ucraina este un război prin procură arăta că ești victima propagandei ruse care dorea să ascundă slăbiciunea militară a Rusiei vorbind despre un conflict în care nu înfruntă Ucraina ci NATO, cea mai puternică alianță militară.

Pe 5 martie, într-un interviu pentru Fox News, secretarul de Stat Marco Rubio a arătat că războiul prin procură nu a fost propagandă rusă, ci o realitate. Însă presa occidentală a scris mai mult despre crucea de Miercurea Cenușii de pe fruntea lui Rubio.

”A fost foarte limpede de la început că [președintele Trump] a văzut acest conflict drept unul prelungit și o fundătură. Și, sincer, este un război prin procură între puteri nucleare – Statele Unite, care ajută Ucraina și Rusia – și trebuie să se încheie”, a spus Rubio. ”Din nefericire, președintele Zelenski a luat decizia de a-l înfrunta pe vicepreședinte și a început să sugereze că diplomația nu este posibilă; în esență, el a sabotat și subminat planul președintelui”, a spus Rubio despre întalnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski.

La Kremlin, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a spus: ”Putem și dorim să fim de acord cu asta. Și suntem de acord. Așa este. Am repetat asta. Am spus că acesta este un conflict între Rusia și Vestul colectiv. Iar principala țară a Vestului colectiv este SUA”. ”Prin urmare, declarația este în acord cu poziția pe care au exprimat-o președintele și ministrul nostru de Externe. Am repetat asta și, da, suntem de acord că este timpul să oprim acest conflict și acest război”.