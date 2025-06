La Praid, alte două întâmplări

În cursul dimineții au avut loc desprinderi din planșeul minei vechi, care au dislocat apă sărată în pârâul Corund și au dus la creșterea conductivității, dar situația din zona afectată de la Praid rămâne stabilă, fără riscuri suplimentare pentru populație, a declarat, joi, prefectul Harghitei, Petres Sándor.

”O să încep prin a spune că, din punct de vedere al siguranței cetățenilor și al localității, nu s-a schimbat nimic. Nu sunt evoluții pe teren care să aducă risc în plus, dar menținem toate acele decizii pe care le-am luat acum câteva săptămâni și care se referă la măsurile de apărare și cele de evacuare. În cursul nopții, spre zori, am avut două întâmplări care nu sunt sub controlul nostru. În primul rând, s-au mai produs în zona afectată desprinderi de teren din acel planșeu, care au dislocat apă sărată și, în plus, am depistat că din amonte mai intră apă în zona apei sărate, antrenează apă sărată care ajunge în pârâu. Avem un nivel ridicat al conductivității, încercăm să mai poziționăm pompe în plus, ca să intervenim asupra acestui aspect”, a afirmat prefectul Petres Sándor, într-o declarație de presă făcută de la Praid.

La rândul său, directorul tehnic de la Apele Române, Luci Ervin, a spus că în cursul dimineții a fost o poluare cu cloruri pe pârâul Corund, dar acum concentrațiile sunt în scădere.

”Azi-dimineață (joi – n.r.) am avut o creștere însemnată de poluare cu cloruri datorită, după cum foarte bine a spus domnul prefect, desprinderii unei cantități din tavan. Momentan, sunt pe scădere concentrațiile pe cursul de apă Corund’, a spus Luci Ervin.

Acesta a adăugat că primul vârf al undei de poluare a ajuns pe râul Mureș, la Săvârșin.

”Unda de poluare a ajuns pe râul Mureș, la Săvârșin, primul vârf al undei de poluare, pentru că o să mai urmeze unul, dar mult mai mic. În paralel am discutat cu Hidroelectrica și uzinează cu centralele de la Râul Mare Retezat pentru a crea o diluție așa încât concentrația de sare să nu depășească granițele țării. Sunt avertizați și colegii din Ungaria cu evenimentele de aici, zilnic de două ori se face această înștiințare”, a afirmat oficialul de la Apele Române.

El a mai precizat că, la Târnăveni, se încearcă, joi, deschiderea uzinei de apă pentru apă menajeră.

Directorul de investiții de la Societatea Națională a Sării, Nicolae Sebastian Șoltuz, a precizat că lucrările de deviere prin țevi corugate a cursului de apă Corund sunt în grafic, iar constructorul își asumă în fiecare zi termene de încheiere.

Și secretarul de stat în ministerul Economiei, Bogdan Ștețco, a arătat că lucrările se desfășoară conform graficului, fără întârzieri, iar reprezentanții ministerului sunt prezenți în teren pentru a monitoriza evoluția șantierului împreună cu echipa Salrom, care se implică activ în gestionarea oricăror situații care apar, pentru a preîntâmpina prelungiri ale perioadei de execuție a lucrărilor.

Bogdan Ștețco a mai spus că urmează să înceapă preluarea dosarelor pentru acordarea ajutoarelor pentru antreprenorii din turism și industria ospitalității, afectați de situația de la Praid.

”Am finalizat procedura acordării ajutoarelor de minimis, iar începând cu data de 30 iunie vom prelua efectiv dosare pentru beneficiarii care se încadrează să obțină acel grant de 15% din cifra de afaceri aferentă anului 2024. Informarea pe teren cu cele trei echipe mobile, privind sprijinul acordat, s-a încheiat, am reușit să ajungem la peste 150 de antreprenori, pe unii i-am găsit acasă, pe alții nu i-am găsit acasă, dar la fiecare am lăsat acel material informativ”, a arătat secretarul de stat din Ministerul Economiei.

