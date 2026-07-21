Sanitas susține că sentința, care poate fi atacată cu recurs de Ministerul Muncii, ar bloca de facto parcursul parlamentar al legii. Ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat pentru Cotidianul că „nu se întâmplă nimic. Nu era oricum o procedură de inițiere clasică de proiect legislativ”.

Potrivit minutei, instanța „suspendă procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice, publicat pe site-ul pârâtului în de 17.07.2026, la rubrica Comunicate de presă”.

Într-o reacție pentru Cotidianul, și Daniel Fenechiu, membru în Comisia Juridică din Senat, a precizat că decizia instanței nu are efecte, pe motiv că proiectul legii salarizării urmează să fie depus în Parlament de către parlamentari, nu de către Guvern/Ministerul Muncii.

Viorel Hușanu, prim-vicepreședinte Sanitas, a explicat, la rândul său, pentru Cotidianul că ceea ce a atacat confederația este faptul că nu au fost chemați la consultări.

„Noi ieri am depus o acțiune prin care am arătat că nimeni nu cunoștea această variantă și nu s-au produs negocieri care erau obligatorii pentru astfel de lege (n.r – a salarizării). Mai ales că, prin PNRR, România nu și-a asumat doar creionarea unei legi. Și acolo nimeni nu vorbește despre asta, spune creionarea unei legi cu consultarea partenerilor sociali. Dacă avem dovada în spațiul public că nimeni nu a știut varianta ultimei legi.

Clar, instanța ne-a dat dreptate, o să vedem și motivarea, dar noi asta am semnalat (…) noi am dat în judecată Guvernul pe ultima formă, cea care a apărut acum câteva zile și pe care nu o cunoștea nimeni și avem declarații publice, cum ți le-am spus, de la președintele Camerei, din Guvern, de la PNL, că nu a cunoscut nimeni această variantă și nu a intrat în negociere”, a declarat el pentru Cotidianul.

Daniel Fenechiu, membru în comisia juridică, argumentează că decizia nu are efect pentru că proiectul va fi depus de parlamentari, nu de membri ai Guvernului. Totuși, Hușanu spune că decizia Curții de Apel obligă inițiatorii să îi cheme la consultări, oricine ar fi ei.

„Din punctul nostru de vedere, avocații noștri ne spun așa, că această decizie vorbește exact de lipsa de dialog, de negociere și obligă inițiatorul, dacă va fi un parlamentar sau un grup parlamentar, să poarte negocieri cu sindicatele. Asta înseamnă săptămâni de zile, probabil.

Adică dacă o vor depune acum, oricum vor ieși din termen. Adică oricine ar iniția, prin decizia acestei instanțe, sunt obligați să ne cheme la consultări și negocieri reale, ceea ce nu cred că se poate face pe mâine, dar să o decurgă așa cum vrea PNL, să depună mâine în Parlament”, afirmă reprezentantul SANITAS.

Întrebat ce se va întâmpla dacă procedura merge mai departe a spus că se vor adresa din nou instanței.

Proiectul legislativ poate fi atacat doar la CCR, dar numai după ce e adoptat de Parlament.

Minuta de ședință:

Tip solutie: Admite cererea

Solutia pe scurt: Admite cererea. Suspendă procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice, publicat pe site-ul pârâtului în de 17.07.2026, la rubrica Comunicate de presă, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 3657/2/2026. Cu drept de a formula recurs, în termen de 5 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 21.07.2026.

Document: Hotarâre 1282/2026 21.07.2026.

România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR dacă legea nu e votată pană la 31 august.

Noua lege a salarizării ar urma să intre în vigoare la data de 1 decembrie 2026. Salariile se vor raporta la baza de 4.100 de lei, iar veniturile se calculează în funcție de coeficienții aferenți fiecărei categorii.

Legea introduce un mecanism prin care sunt evitate dezechilibrele în sistemul de salarizare.

Proiectul arată că, pentru mai multe categorii de personal din sistemul judiciar, noua formulă de calcul ar genera salarii mai mici.

În aceste situații, veniturile nu vor fi diminuate, ci vor rămâne înghețate la nivelul actual, până când grila de salarizare va ajunge la același nivel.

Guvernul a mai arătat că principiul de bază va fi că niciun salariu din sectorul public nu o să scadă.

Având în vedere că există și salarii care sunt peste grilă, în momentul în care va fi implementată această lege, salariile prea mari vor fi înghețate până când salariile celorlalți angajați vor ajunge la același nivel, a arătat executivul.