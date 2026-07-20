Politicienii vor încasa și cu 30% în plus pe noua lege a salarizării. Cum arată lefurile demnitarilor pe formula de creștere etapizată

Noua lege a salarizării propune o majorare etapizată a salariilor demnitarilor până în anul 2031. Creșterile vor fi aplicate gradual, prin majorarea coeficienților de salarizare, ceea ce înseamnă venituri brute mai mari pentru președinte, premier, miniștri, parlamentari și secretari de stat.

Potrivit grilei analizate de Cotidianul, cel mai mare salariu va continua să fie încasat de președintele României, al cărui venit brut va ajunge la 32.800 de lei în 2031. Șeful statului va beneficia de coeficientul maxim, respectiv 8. Vor urma premierul și președinții celor două Camere ale Parlamentului, cu câte 30.750 de lei brut lunar, echivalentul unui coeficient de 7,50.

Președintele va ajunge la un salariu brut cu 31% mai mare decât în prezent

Potrivit noii grile, salariul brut al președintelui va evolua astfel:

2026-2027: 26.527 lei (coeficient 6,47)

(coeficient 6,47) 2028: 28.085 lei (coeficient 6,85)

(coeficient 6,85) 2029: 29.684 lei (coeficient 7,24)

(coeficient 7,24) 2030: 31.242 lei (coeficient 7,62)

(coeficient 7,62) 2031: 32.800 lei (coeficient 8,00)

În prezent, șeful statului are un brut de 24.960 de lei. Creșterea la el va fi de aproximativ 31%.

Premierul depășește pragul de 30.000 de lei brut pe noua lege a salarizării

Pentru funcția de prim-ministru, noua lege prevede următoarele salarii brute:

2026-2027: 25.297 lei (coeficient 6,17)

(coeficient 6,17) 2028: 26.650 lei (coeficient 6,50)

(coeficient 6,50) 2029: 28.003 lei (coeficient 6,83)

(coeficient 6,83) 2030: 29.397 lei (coeficient 7,17)

(coeficient 7,17) 2031: 30.750 lei (coeficient 7,50)

În prezent, premierul beneficiază de un coeficient de 11,5, ceea ce se traduce într-un salariu brut de 23.920 de lei.

Miniștrii vor încasa cu aproape 5.000 de lei mai mult

Pentru miniștri, noua grilă stabilește următoarele salarii brute etapizate:

2026-2027: 22.796 lei (coeficient 5,56)

(coeficient 5,56) 2028: 23.780 lei (coeficient 5,80)

(coeficient 5,80) 2029: 24.723 lei (coeficient 6,03)

(coeficient 6,03) 2030: 25.707 lei (coeficient 6,27)

(coeficient 6,27) 2031: 26.650 lei (coeficient 6,50)

Acum, miniștrii au un salariu brut de 21.840 de lei, corespunzător unui coeficient de 10,5.

Salariile eșalonului doi și trei din Guvern

Pentru secretarii de stat, salariile brute vor fi:

2026-2027: 17.917 lei (coeficient 4,37)

(coeficient 4,37) 2028: 19.188 lei (coeficient 4,68)

(coeficient 4,68) 2029: 20.418 lei (coeficient 4,98)

(coeficient 4,98) 2030: 21.689 lei (coeficient 5,29)

(coeficient 5,29) 2031: 20.910 lei (coeficient 5,10)

În cazul subsecretarilor de stat:

2026-2027: 15.826 lei (coeficient 3,86)

(coeficient 3,86) 2028: 17.097 lei (coeficient 4,17)

(coeficient 4,17) 2029: 18.368 lei (coeficient 4,48)

(coeficient 4,48) 2030: 19.637 lei (coeficient 4,79)

(coeficient 4,79) 2031: 20.910 lei (coeficient 5,10)

Salarii mai mari și pentru conducerea Parlamentului

Președinții Senatului și Camerei Deputaților vor avea aceleași venituri ca premierul:

2026-2027: 25.297 lei (coeficient 6,17)

2028: 26.650 lei (coeficient 6,50)

2029: 28.003 lei (coeficient 6,83)

2030: 29.397 lei (coeficient 7,17)

2031: 30.750 lei (coeficient 7,50)

În prezent, salariul brut pentru șefii celor două camere este de 23.920 de lei.

Vicepreședinții celor două Camere vor încasa:

2026-2027: 23.124 lei (coeficient 5,64)

(coeficient 5,64) 2028: 24.026 lei (coeficient 5,86)

(coeficient 5,86) 2029: 24.887 lei (coeficient 6,07)

(coeficient 6,07) 2030: 25.789 lei (coeficient 6,29)

(coeficient 6,29) 2031: 26.650 lei (coeficient 6,50)

În prezent, aceștia au un salariu brut de 22.256 de lei.

Deputații și senatorii, creșteri de aproape 6.000 de lei brut

Pentru parlamentarii fără funcții de conducere, salariile brute vor arăta astfel:

2026-2027: 19.885 lei (coeficient 4,85)

(coeficient 4,85) 2028: 21.074 lei (coeficient 5,14)

(coeficient 5,14) 2029: 22.263 lei (coeficient 5,43)

(coeficient 5,43) 2030: 23.411 lei (coeficient 5,71)

(coeficient 5,71) 2031: 24.600 lei (coeficient 6,00)

Acum, un deputat sau senator are un salariu brut de 18.720 de lei.

Și liderii grupurilor parlamentare vor beneficia de majorări:

2026-2027: 21.976 lei (coeficient 5,36)

(coeficient 5,36) 2028: 23.124 lei (coeficient 5,64)

(coeficient 5,64) 2029: 24.313 lei (coeficient 5,93)

(coeficient 5,93) 2030: 25.461 le i (coeficient 6,21)

i (coeficient 6,21) 2031: 26.650 lei (coeficient 6,50)

În prezent, liderii de grup încasează 20.800 de lei brut pe lună.