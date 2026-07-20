Politicienii vor încasa și cu 30% în plus pe noua lege a salarizării. Cum arată lefurile demnitarilor pe formula de creștere etapizată

Noua lege a salarizării propune o majorare etapizată a salariilor demnitarilor până în anul 2031. Creșterile vor fi aplicate gradual, prin majorarea coeficienților de salarizare, ceea ce înseamnă venituri brute mai mari pentru președinte, premier, miniștri, parlamentari și secretari de stat.
Potrivit grilei analizate de Cotidianul, cel mai mare salariu va continua să fie încasat de președintele României, al cărui venit brut va ajunge la 32.800 de lei în 2031. Șeful statului va beneficia de coeficientul maxim, respectiv 8. Vor urma premierul și președinții celor două Camere ale Parlamentului, cu câte 30.750 de lei brut lunar, echivalentul unui coeficient de 7,50.
Președintele va ajunge la un salariu brut cu 31% mai mare decât în prezent
Potrivit noii grile, salariul brut al președintelui va evolua astfel:
- 2026-2027: 26.527 lei (coeficient 6,47)
- 2028: 28.085 lei (coeficient 6,85)
- 2029: 29.684 lei (coeficient 7,24)
- 2030: 31.242 lei (coeficient 7,62)
- 2031: 32.800 lei (coeficient 8,00)
În prezent, șeful statului are un brut de 24.960 de lei. Creșterea la el va fi de aproximativ 31%.
Premierul depășește pragul de 30.000 de lei brut pe noua lege a salarizării
Pentru funcția de prim-ministru, noua lege prevede următoarele salarii brute:
- 2026-2027: 25.297 lei (coeficient 6,17)
- 2028: 26.650 lei (coeficient 6,50)
- 2029: 28.003 lei (coeficient 6,83)
- 2030: 29.397 lei (coeficient 7,17)
- 2031: 30.750 lei (coeficient 7,50)
În prezent, premierul beneficiază de un coeficient de 11,5, ceea ce se traduce într-un salariu brut de 23.920 de lei.
Miniștrii vor încasa cu aproape 5.000 de lei mai mult
Pentru miniștri, noua grilă stabilește următoarele salarii brute etapizate:
- 2026-2027: 22.796 lei (coeficient 5,56)
- 2028: 23.780 lei (coeficient 5,80)
- 2029: 24.723 lei (coeficient 6,03)
- 2030: 25.707 lei (coeficient 6,27)
- 2031: 26.650 lei (coeficient 6,50)
Acum, miniștrii au un salariu brut de 21.840 de lei, corespunzător unui coeficient de 10,5.
Salariile eșalonului doi și trei din Guvern
Pentru secretarii de stat, salariile brute vor fi:
- 2026-2027: 17.917 lei (coeficient 4,37)
- 2028: 19.188 lei (coeficient 4,68)
- 2029: 20.418 lei (coeficient 4,98)
- 2030: 21.689 lei (coeficient 5,29)
- 2031: 20.910 lei (coeficient 5,10)
În cazul subsecretarilor de stat:
- 2026-2027: 15.826 lei (coeficient 3,86)
- 2028: 17.097 lei (coeficient 4,17)
- 2029: 18.368 lei (coeficient 4,48)
- 2030: 19.637 lei (coeficient 4,79)
- 2031: 20.910 lei (coeficient 5,10)
Ce salarii vor avea profesorii pe noua lege a salarizării DOCUMENT
Salarii mai mari și pentru conducerea Parlamentului
Președinții Senatului și Camerei Deputaților vor avea aceleași venituri ca premierul:
- 2026-2027: 25.297 lei (coeficient 6,17)
- 2028: 26.650 lei (coeficient 6,50)
- 2029: 28.003 lei (coeficient 6,83)
- 2030: 29.397 lei (coeficient 7,17)
- 2031: 30.750 lei (coeficient 7,50)
În prezent, salariul brut pentru șefii celor două camere este de 23.920 de lei.
Vicepreședinții celor două Camere vor încasa:
- 2026-2027: 23.124 lei (coeficient 5,64)
- 2028: 24.026 lei (coeficient 5,86)
- 2029: 24.887 lei (coeficient 6,07)
- 2030: 25.789 lei (coeficient 6,29)
- 2031: 26.650 lei (coeficient 6,50)
În prezent, aceștia au un salariu brut de 22.256 de lei.
Deputații și senatorii, creșteri de aproape 6.000 de lei brut
Pentru parlamentarii fără funcții de conducere, salariile brute vor arăta astfel:
- 2026-2027: 19.885 lei (coeficient 4,85)
- 2028: 21.074 lei (coeficient 5,14)
- 2029: 22.263 lei (coeficient 5,43)
- 2030: 23.411 lei (coeficient 5,71)
- 2031: 24.600 lei (coeficient 6,00)
Acum, un deputat sau senator are un salariu brut de 18.720 de lei.
Și liderii grupurilor parlamentare vor beneficia de majorări:
- 2026-2027: 21.976 lei (coeficient 5,36)
- 2028: 23.124 lei (coeficient 5,64)
- 2029: 24.313 lei (coeficient 5,93)
- 2030: 25.461 lei (coeficient 6,21)
- 2031: 26.650 lei (coeficient 6,50)
În prezent, liderii de grup încasează 20.800 de lei brut pe lună.
34 comentarii
Nu uitati de veniturile pe care parlamentarii le realizează pe lângă salarii din consiliile de administrație, de alte privilegii si fd faptul ca președintele nu plătește nimic ptr întreținere, hrana, haine etc ..
Politicienii mureau de foame, desi se sacrificau ciu asiduitate pentru popor. Era strict necesara legea care sa le mareasca salariile amarate.
TREBUIE UN PLAN DE SISTEMATIZARE HIDROLOGICA DE URGENTA ! DEOARECE TUBURILE DIN BETON NU POT FACE FATZA UNUI DEBIT DE APA MAI MARE ADUS DE PE MUNTE IAR TUBURILE DIN BETON SE POT INFUNDA CU COPACI SI CU PIETRE ADUSE DE PE MUNTE LA BUSTENI .
– al patrulea parlament ilegitim
– 300
AM INTREBAT INTELIGENTZA ARTIFICIALA DACA TREBUIE UN PLAN DE SISTEMATIZARE LA BUSTENI ? SI MI-A SPUS CA DA ! LA BUSTENI TREBUIE UN PLAND DE SISTEMATIZARE HIDROLOGICA DE URGENTZA !
Ei ia da nu dau. Vacanta cate 8 luni pe an. Sarbatori mai multe ca la biserica ca la biserica nu e ziua aviatorului,,, si uite Anglia cu onoare a trecut nou prim in 3 saptamani, la noi nici in 3luni.Asta e sa ai rege e frica de hatz ca saie capu cat colea,,,
JOS LA VALE IN BUSTENI , TREBUIE DE MARIT ALBIA PARAULUI , JEPILOR , NU STIU DACA NU CUMVA TUBURILE DE BETON SUNT INSUFICIENTE IN CAZ CA VINE APA MULTA PE PARAUL JEPILOR . CRED CA TREBUIE UN PLAN DE SISTEMATIZARE ! PENTRU A PREVENII INNUNDATZIILE IN CAZ CA PARAUL JEPILOR ADUCE APA FOARTE MULTA DE PE MUNTE , LA BUSTENI .
A VENIT IERI APA MARE DE PE MUNTE DE PE VALEA JEPILOR CA SE FORMASE PARAURI SUS PE MUNTE ! DE LA PLOAIE ! E RAU ! CA DACA MAI PLOUA INCA O DATA TARE SUS PE MUNTE , SE POATE FORMA DIN NOU VIITURA JOS LA VALE IN BUSTENI !
VIITURA DE IERI DE LA BUSTENI DE PE STRADA TELECABINEI A DISTRUS ASFALTUL PANA LA CABLURILE ELECTRICE SI A ADUS BOLOVANI DE 200 DE KILOGRAME PE STRADA ! SI CU BOLOVANI MAI MICI ! NU SE POATE CIRCULA PE STRADA TELECABINEI DOAR PE UNELE PORTZIUNI DE CARARE CA PE MUNTE !
„Cine imparte, parte isi face” ce ati crezut ca Paslaru&Bolojan sunt verticali? tot din cei ce misinu prin intuneric, se da arogant face pe nobilul, dar tot plin de colb pe picioare este ca oricine ajuns rapid mare de jos……
Cine plateste .rostia ? Mergeti la Becali !
de 36 de ani acelas FSN, insa ne dorim alt rezultat…
Adicătelea, Polonia cu aproape 40 de milioane de cetățeni poate să se descurce cu 0,8 milioane de bugetari( + o armată mai mare de 10 ori ca a României) și Romania cu 20 de milioane de cetățeni( dintre care 6 pe afara) nu se descurca cu 1,3 milioane de bugetari? La bugetarii care sug sangele poporului sunt banii dumneavoastră! Trăiască Bolo!
A taiat ca sa-si creasca lui veniturile, iar daca n-ai aflat au declarat ca bugetul de salarii creste cu doua cifre daca nu gresesc cu 30%…deci nu reduce cheltuielile ci doar numarul bugetarilor ce nu-s liberalo-basisti si cei ramasi vor beneficia de salarii uriase…ca asa-i cand ai in ograda ”insotitoare” de intretinut…
Cică, bugetarii tăietori de frunze la câini care au câștigat anumite sume de bani in instanță, vor primi banii in transe pe următorii 5 ani! Jos hoții!
Polonia are peste 3 milioane de bugetari. Polonia are peste 700,000 profesori si peste 500,000 cadre medicale.
Muncim pentru binele poporului ! Furăm, înșealăm, mințim, păcălim pe toată lumea. Adică suntem oameni cinstiți.
Și nu ne mirăm că tinerii fug din romînica
Asta pentru ca merita, nu-s mediocri fara scoala si fara o meserie creati de geniul din Carpati !
Drama este ca au atata nesimtire in ei, sunt ”tocati” in fiecare zi pe toate posturile pt acest super desfrau, in timp ce de la noi au taiat tot cu nesimtire, dar nu se simt sa renunte la ei. ”Ii merita” …..cred (editat). Sau, lacomia nu ii lasa. Romanul s-a scarbit intr-atat, nici nu mai protesteaza. Lamai!!!
Or avea nevoie pt o destinatie anume…..la un moment dat. Sa-i foloseasca cu incredere ii dam cu toata scarba.
SI MULTE MAGAZINE DE PE STRADA TELECABINEI DIN BUSTENI , SUNT INCHISE PENTRU CA SUNT INNUNDATE SI NU AI DE UNDE SA CUMPERI UN SUC ! NU STIU DACA NU A INTRAT IERI VIITURA SI IN RESTAURANTUL DE LA HOTEL SILVA DIN BUSTENI .
JOS LA TELECABINA DIN BUSTENI , SUNT NUMAI BOLOVANI SI NOROI LA PARTER LA TELECABINA , DACA VREI SA STAI LA COADA LA TELECABINA , SI DIN CAUZA ACEASTA , NU CRED CA FUNCTIONEAZA TELECABINA DIN BUSTENI , IAR PE STRADA TELECABINEI DIN BUSTENI SUNT NUMAI BOLOVANI SI NOROI SI TREBUIE BOCANCI IN PICIOARE CA MAI ESTE SI STRADA SURPATA PE ALOCURI .
Mircea ia-ti bocancii si mergi cu telecabina, ca oricum, nu ajunge apa pana la telecabina, chiar daca mai ploua torential…Busteni este una din perlele Vaii Prahovei… Vai, Vai, Valea Prahovei……
costa 190 de lei un bilet dus/intors, cu banii astia te cazezi si petreci doua zile in zona in loc de cateva ore pe creasta
Și merită! Sunt dați naibii de productivi și competenți, se vede la raft, zilnic. Poate că n-ar fi rău dacă s-ar face câte un plebiscit la fiecare auto augmentare salarială, să vadă și ce opinie are plebeul despre cascadoriile lor salariale.
NU CRED CA FUNCTIONEAZA ASTAZI TELECABINA LA BUSTENI DE LA VIITURA DE IERI DE LA PARAUL JEPI DIN STANGA TELECABINEI DIN BUSTENI . ACOLO FACEAU OAMENII PLAJA VARA PE IARBA .
Nicu Palieru e speriat la văzul valorilor salariilor …
specialii sunt intotdeauna tratati special
Înainte că nu-i greu! Cine împarte, parte își face!
Politicienii si magistratii romani se bucura cand fura sau primesc spaga, nu cand primesc bani legal.
Ma intreb de ce atunci cand li se maresc politicienilor salariile ,pensiile sau alte beneficii ,cand este vorba de popor nu se poate ? Astia nu fac parte si ei tot din acelas polor ,sau sunt tot speciali la fel ca cei din justitie ?
Ai nevoie de-un răspuns la întrebarea ta?
Radea Lia Savonea de ei, le spunea, ,,angajatii maruntis”. De aia a fost nevoie sa-si mareasca si ei un pick salariile…
Un peak. Gen Kill in mangla RO.