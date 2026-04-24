Un punct de coeficient pe grila nouă a legii salarizării de la 1 la 8 este calculat la nivelul salariului minim stabilit în plată la nivelul iulie 2026, care ar urma să crească la 4.325 de lei brut.
În prezent, pe grila de 1–12, un punct de coeficient este calculat pentru demnitari la suma de 2.080 de lei brut.
Președinții Camerei și Senatului vor încasa cu 4.700 de lei mai mult potrivit noii legi a salarizării
Dacă președintele are un coeficient de 8 pe noua grilă, președinții Camerei Deputaților și Senatului vor avea coeficientul 7 pe noua lege a salarizării. Asta înseamnă un salariu de 30.275 de lei brut pe lună, adică 17.710 lei net pe lună.
În prezent, pe actuala grilă, cei doi președinți de cameră au un coeficient de 11,5. Asta înseamnă un salariu brut de 23.920 de lei, echivalentul unui salariu de 13.993 lei net pe lună.
Adică un venit cu peste 4.700 de lei net mai mult decât în prezent.
Cu 3.000 de lei mai mult pentru senatori și deputați
Senatorii și deputații au un coeficient de 5,44 pe noua lege a salarizării. Pe această grilă, ei vor încasa un salariu brut lunar de 23.528 de lei, adică 13.764 lei net pe lună.
În prezent, aleșii au un coeficient de 9, adică un salariu de 18.720 de lei brut, echivalentul sumei nete de 10.951 lei lunar.
Asta înseamnă o creștere salarială de aproape 3.000 de lei net pe lună.
4.000 de lei mai mult pentru funcția de premier
Pentru funcția de prim-ministru, coeficientul pe noua grilă a legii salarizării este de 7, adică un venit brut lunar de 30.275 de lei, echivalentul la 17.710 lei net.
În prezent, premierul beneficiază de un coeficient de 11,5. Asta se traduce printr-un salariu brut de 23.920 de lei, echivalentul a 13.764 lei net pe lună.
Cu 4.000 de lei net ar urma să crească salariul premierului din iulie 2027.
Miniștrii vor încasa cu 3.000 de lei mai mult
Pentru funcția de ministru, noua grilă de salarizare prevede un coeficient de 6,26. Asta înseamnă un venit brut lunar de 27.074 lei, echivalentul unui venit net lunar de 15.838 lei.
În prezent, miniștrii beneficiază de un coeficient de 10,5, adică 21.840 de lei brut lunar, echivalentul a 12.776 lei net.
Creșterea salarială va fi astfel de peste 3.000 de lei pentru funcția de ministru.
Nota autorului: Proiectul de lege reprezintă un draft de lucru și poate suferi modificări.
meritam tot ce ni se intampla din partea acestor pooliticieni de doi bani…taxe si pozite marite…preturi utilitati grotesti de mari…pensii reduse…astea pentru noi…PENTRU EI SE GASESC INTOTDEAUNA RESURSE PENTRU MAJORAREA NESIMTITA A LEFURILOR LOR…VOR SCHIMBA GALEATA CU BANI INCASATI LUNAR PENTRU NIMICIREA TARII SI PENTRU 2 ZILE PE SAPTAMANA DE MUNCA AZI CU UN TROLER VUITTON DE LA ANUL…ce proiect de lege? e deja 51% rezolvat.
articol irelevant pentru falsa indignare a poporului. Politicienii nu folosesc salariul, au alte combinații, salariul ăla este mărunțiș care se adună pe card. Grindeanu sau unul de la psd a și zis la un moment dat că el nu a umblat la acei bani niciodată nu știa cât are strâns acolo
Cu siguranta s-a schimbat legea. Mai nou, nu mai sustin angajatii pe pensionari, ci invers. S-a taiat de la pensionari prin diverse tertipuri si primesc alesii tot prin tertipuri prin conjunctura. Ce trai!!! Va primi si Bolojan?!
O sa mai bage bolijan niste taxe si o sa fie bani. Iar daca nu sunteti de acord, o sa sara #rezistentii pe voi sa va acuze ca sunteti prorusi
Întrebarea este dacă fac ceva generator de siguranță și bunăstare, pentru banii ăștia. Răspunsul îl știm.
