Un punct de coeficient pe grila nouă a legii salarizării de la 1 la 8 este calculat la nivelul salariului minim stabilit în plată la nivelul iulie 2026, care ar urma să crească la 4.325 de lei brut.

În prezent, pe grila de 1–12, un punct de coeficient este calculat pentru demnitari la suma de 2.080 de lei brut.

Președinții Camerei și Senatului vor încasa cu 4.700 de lei mai mult potrivit noii legi a salarizării

Dacă președintele are un coeficient de 8 pe noua grilă, președinții Camerei Deputaților și Senatului vor avea coeficientul 7 pe noua lege a salarizării. Asta înseamnă un salariu de 30.275 de lei brut pe lună, adică 17.710 lei net pe lună.

În prezent, pe actuala grilă, cei doi președinți de cameră au un coeficient de 11,5. Asta înseamnă un salariu brut de 23.920 de lei, echivalentul unui salariu de 13.993 lei net pe lună.

Adică un venit cu peste 4.700 de lei net mai mult decât în prezent.

Cu 3.000 de lei mai mult pentru senatori și deputați

Senatorii și deputații au un coeficient de 5,44 pe noua lege a salarizării. Pe această grilă, ei vor încasa un salariu brut lunar de 23.528 de lei, adică 13.764 lei net pe lună.

În prezent, aleșii au un coeficient de 9, adică un salariu de 18.720 de lei brut, echivalentul sumei nete de 10.951 lei lunar.

Asta înseamnă o creștere salarială de aproape 3.000 de lei net pe lună.

4.000 de lei mai mult pentru funcția de premier

Pentru funcția de prim-ministru, coeficientul pe noua grilă a legii salarizării este de 7, adică un venit brut lunar de 30.275 de lei, echivalentul la 17.710 lei net.

În prezent, premierul beneficiază de un coeficient de 11,5. Asta se traduce printr-un salariu brut de 23.920 de lei, echivalentul a 13.764 lei net pe lună.

Cu 4.000 de lei net ar urma să crească salariul premierului din iulie 2027.

Miniștrii vor încasa cu 3.000 de lei mai mult

Pentru funcția de ministru, noua grilă de salarizare prevede un coeficient de 6,26. Asta înseamnă un venit brut lunar de 27.074 lei, echivalentul unui venit net lunar de 15.838 lei.

În prezent, miniștrii beneficiază de un coeficient de 10,5, adică 21.840 de lei brut lunar, echivalentul a 12.776 lei net.

Creșterea salarială va fi astfel de peste 3.000 de lei pentru funcția de ministru.

Nota autorului: Proiectul de lege reprezintă un draft de lucru și poate suferi modificări.