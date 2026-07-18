Ce salarii vor avea profesorii pe noua lege a salarizării DOCUMENT

Ultima propunere de lege a salarizării vine cu modificări pentru profesori, pe baza valorii de referință de 4.100 de lei și a coeficienților care au crescut față de forma inițială. Cotele de salarizare din învățământul universitar pentru cadrele didactice țin atât de rol, cât și de vechime în interiorul sistemului.

Coeficientul de salarizare reprezintă numărul stabilit prin lege pentru fiecare funcție, care exprimă poziția acesteia în ierarhia funcțiilor și care, înmulțit cu valoarea de referință, determină salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare și indemnizația lunară.

Documentul poate fi consultat aici: https://mmuncii.gov.ro/legea-salarizarii/

Cel mai mare salariu îi revine rectorului, care are un coeficient de 5.30 pentru o instituție de grad I și 6.00 pentru Grad II. Cel mai mic coeficient este pentru supraveghetorul de noapte, 1.1

Cum se traduce în salarii?

Conform calculelor Cotidianul, veniturile de bază vor fi următoarele:

⁠Rector: 21.730 lei la Grad I (12.713 net) și 24.600 lei la Grad II (14.391 lei net)

Decan: 20.910 lei la Grad I (12.232 net) și 21.730 lei la Grad II (12.713 lei net)

Contabil-șef: 15.252 lei la Grad I (8.923 net) și 16.933 lei la Grad II (9.906 lei net)

Asistent de cercetare științifică stagiar – 7.790 lei (4.557 lei net)

Profesor universitar

•peste 25 de ani vechime: 16.400 lei (9.594 lei net)

•5–10 ani vechime: 10.045 lei (5.877 lei net)

Asistent universitar

•peste 25 de ani: 8.774 lei (5.133 lei net)

•3–5 ani: 8.282 lei (4.846 lei net)

•până la 3 ani: 8.200 lei (4.797 lei net)

Inspector școlar general: 15.744 lei la Grad I (9.211 lei net) și 16.564 lei la Grad II (9.690 lei net)

Bibliotecar, restaurator: 7257 lei (4.245 lei net)

Supraveghetor de noapte: 4.551 lei (2.662 lei net)

Sporuri

Legea prevede și sporuri pentru anumite activități didactice:

Personalul didactic calificat de predare şi conducere care îşi desfăşoară activitatea în localităţi izolate primeşte un spor de izolare de până la 15% din salariul de bază, în raport cu zona geografică respectivă.

Personalul didactic de predare din unitățile de învățământ special, precum și profesorii-logopezi, profesorii itineranți și profesorii de sprijin încadrați ca personal didactic de predare în centrele județene de resurse și de asistență educațională, respectiv în Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională beneficiază de un spor de până la 15% la salariul de bază

beneficiază de un spor de până la 15% la salariul de bază Personalul didactic de predare desemnat să conducă şi să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea viitoarelor educatoare şi a viitorilor învăţători, institutori şi profesori beneficiază de un spor de 5 – 15% din salariul de bază

Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2 – 5 clase de elevi în învăţământul primar sau gimnazial primeşte un spor la salariul de bază după cum urmează:

a) pentru 2 clase de elevi, de 5% la salariul de bază;

b) pentru 3 clase de elevi, de 7% la salariul de bază;

c) pentru 4 clase de elevi, de 10% la salariul de bază;

d) pentru 5 clase de elevi, de 15% la salariul de bază;

Personalul didactic de predare din învăţământul superior poate primi un spor pentru conducătorii de doctorat de 1% pentru fiecare student-doctorand, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază.

Proteste

Mii de profesori au protestat luna trecută față de forma inițială a legii, considerând că grilele și coeficienții propuși sunt umilitoare, iar drepturile salariale ale celor din învățământ nu sunt respectate.

Puteți consulta forma propusă inițial de ministrul Muncii Dragoș Pîslaru aici.

Reprezentanții partidelor au purtat discuții la Cotroceni, cu Radu Burnete, consilierul președintelui pe probleme economice. Legea prezentată în primă fază de ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a generat proteste, oamenii fiind îngrijorați că le vor scădea veniturile. Proiectul a dus și la certuri între partide, iar timpul se scurge rapid, ceea ce înseamnă că banii din PNRR sunt în risc de a fi pierduți. Dragoș Pîslaru a propus un nou draft al proiectului, iar partidele îl vor analiza până săptămâna viitoare, când va avea loc o nouă întâlnire. Mai apoi, parlamentarii pot depune amendamente. Sindicatele au cerut ca anvelopa bugetară să fie de 20 de miliarde de lei, însă maximul este de 12 miliarde, a precizat ministrul, care dă asigurări că veniturile nu vor scădea.