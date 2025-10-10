Lisav Eissat n-a fost bine primit de ultrași

Unul dintre cei patru debutanți sub tricolor la meciul amical cu Moldova a fost fundașul central Liav Eissat de la echipa israeliană Maccabi Haifa.

El are origini jumătate musulmane după tată și românești, după mamă. Tânărul, considerat un jucător de mare perspectivă de către șefii federației din Israel (acolo unde s-a născut), și-a dorit să joace pentru România.

Mircea Lucescu i-a împlinit joi seară acest vis, iar jucătorul a stat pe teren tot meciul, fiind singurul debutant care nu a fost înlocuit. Selecționerul s-a declarat foarte mulțumit, declarând că deși foarte tânăr Eissat a demonstrat o mare maturitate și, din punctul lui de vedere, s-a câștigat un fotbalist de calitate pe termen lung.

Lisav a fost îndemnat și de tatăl său să meargă pe drumul dorit și să reprezinte România. Din păcate, gruparea dură a galeriei române i-a pregătit o primire rece, glacială chiar. Fanii au afișat mesaje tăioase la adresa FRF pentru faptul că adoptă politici de naturalizare sau de aducere a unor jucători de afară care au legătură cu România doar prin faptul că unul sau ambii părinți sunt români plecați de ani buni din țară.

La câteva minute de la începutul reprizei secunde, o parte din peluza „tricoloră” a afișat o pânză cu următorul mesaj, un joc de cuvinte cu trimitere la prenumele fotbalistului, Lisav: „Li s-a vorbit de juniori și identitate / Dar FRF își dorește doar diversitate”.

Mesajul pictat pe pânză a fost însoțit de scandări în aceeași notă: „Centre pentru juniori / Nu import de jucători”. Asta în ciuda atenționărilor Jandarmeriei dinainte de meci, care a încercat să prevină astfel de mesaje. Până la urmă, un astfel de banner tot și-a făcut loc pe stadion.

Jucătorul s-a arătat foarte bucuros când s-a prezentat la convocare și a făcut pe cei prezenți să zâmbeascâ declarând că deocamdată nu vorbește românește, dar stă cu dicționarul în geantă.

„A fost foarte entuziasmant pentru mine [să fiu convocat]. Bineînțeles, este o provocare mare, este o echipă națională importantă. Mai presus de toate, este o oportunitate. Pot să capăt experiență, să învăț de la jucători mari, experimentați. Abia aștept”.

Originea mea este mixtă. Tatăl meu este musulman, bunica născută în Dorohoi. Sunt jumătate român, jumătate musulman. Tatăl meu m-a încurajat foarte mult să vin, știe că echipa națională a României poate scoate altceva din mine. Am discutat mult în familie, așteptam asta cu nerăbdare. Acum sunt aici, sunt foarte entuziasmant.

Din păcate, nu vorbesc limba română, dar am adus un dicționar să învăț. Încerc să fiu eu însumi. Indiferent ce limbă vorbesc, există o limbă unică pe teren – fotbalul”.