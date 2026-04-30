Lulea îl contrazice pe Simion: „Sunt membru AUR”. De ce critică moțiunea cu PSD

Marius Lulea, cofondator AUR, este încă membru al partidului, a confirmat acesta pentru Cotidianul. Afirmația vine în directă contradicție cu un mesaj postat pe X ieri de șeful partidului, George Simion. Întrebat de un utilizator despre poziția AUR referitoare la vânzarea companiilor de stat, după ce Lulea a apărat demersul guvernului, Simion a subliniat că Lulea vorbește în nume personal.

„(n.r. Lulea) Nu mai face parte din AUR de anul trecut. Vorbește în numele lui, probabil intenționat înainte de moțiune”, a scris George Simion.

Nu mai face parte din AUR de anul trecut. Vorbește în numele lui, probabil intenționat înainte de moțiune — 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) April 29, 2026

Contactat de Cotidianul, Marius Lulea a confirmat că în continuare este membru AUR. Acesta a ținut însă să precizeze că nu are funcții de conducere în partid și că face declarații în nume personal.

Lulea: Chiar la congres, Simion m-a propus președinte la un centru economic

„Marius Lulea: Pot să vă confirm că vorbesc în nume personal, evident, pentru că nu fac parte din conducerea politică a partidului AUR. Deci nu mai sunt membru în conducerea politică a partidului AUR. Sunt președinte fondator al partidului. Opiniile exprimate în spațiul public sunt opinii personale, insist asupra acestui lucru.

Unele dintre ele pot fi în disonanță cu opiniile pe care le exprimă conducerea partidului. Acesta fiind și unul dintre motivele pentru care am decis să nu candidez la finalul anului trecut pentru un nou mandat, ca urmare a înțelegerii faptului că există niște opinii divergente.

Cotidianul: Dar în continuare sunteți membru, corect?

Marius Lulea: Sunt membru AUR. Chiar la congres, domnul președinte Simion a propus, iar 1.000 de delegați au aprobat, să fiu președinte al unui centru economic. E o chestiune formală, nu cu valoare reală.

Sunt membru normal, cu drept deplin, dar fără a fi parte și fără a reprezenta o voce în cadrul partidului, o voce publică care să exprime deciziile luate de partid.”

Marius Lulea consideră că prin răspunsul scris pe X, George Simion a încercat să delimiteze declarațiile publice făcute de Lulea de poziția partidului.

„Dumnealui a vrut să clarifice că pozițiile asumate de mine nu sunt ale partidului. Lucru pe care și eu îl confirm. Și că pozițiile partidului sunt exprimate de dumnealui, probabil, în calitate de președinte.”

„Nu cred că AUR va ieși bine din această poveste”

Cotidianul a discutat cu Marius Lulea și despre poziționarea sa referitor la moțiunea de cenzură inițiată de AUR, PSD și PACE împotriva guvernului Bolojan. Cofondatorul principalului partid de opoziție consideră că demersul este inutil și că AUR va deconta electoral apropierea de PSD.

„Cred că este total irelevant ce se întâmplă. În mod constant se schimbă premierii și guvernele pentru că sistemul care, cu adevărat, conduce România, și nu cei pe care îi pune în față ca și pion, atunci când constată că nemulțumirea publică se ridică la cote alarmante, pentru a nu pierde puterea, înlocuiește pionul. Deci este o procedură clasică de înlocuire a pionului. De 36 de ani, guvernările în România, în medie, nu cred că depășesc un an sau doi ani de zile.

Este o chestiune în urma căreia nu se va întâmpla nimic. Nu cred că partidul AUR va ieși foarte bine din această poveste. Cred că această asociere conjuncturală cu PSD este defavorabilă pentru viitorul politic al partidului.”

Totodată, Marius Lulea consideră că nu există posibilitatea ca AUR să guverneze după moțiune.

„Nu cred deloc că există această posibilitate (n.r. ca AUR să intre la guvernare după moțiunea de cenzură). Tocmai de aceea cred că să ne punem la dispoziția unui alt partid, atunci când există jocuri de culise în interiorul unor Coaliții, nu face bine imaginii partidului.

Dar asta este doar o opinie personală. Partidul, ca atare, acționează cum consideră cei care îl conduc și își asumă efectele acțiunilor sale în ceea ce privește percepția publică”, a concluzionat Lulea.