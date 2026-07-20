Madridul se pregătește să primească un milion de oameni după titlul mondial câștigat de Spania

Un milion de persoane sunt așteptate luni în centrul Madridului, unde naționala Spaniei va sărbători câștigarea Cupei Mondiale. Echipa lui Luis de la Fuente a învins Argentina în finală, scor 1-0, după un gol marcat de Ferran Torres în prelungiri.

Jucătorii Spaniei urmează să aterizeze luni, la ora locală 12:50, pe aeroportul Madrid-Barajas, scrie News.ro. Parada va porni din zona Palatului La Moncloa, reședința premierului Pedro Sanchez, și va continua spre Piața Cibeles, unul dintre locurile simbolice ale sărbătorilor sportive din Madrid.

În Piața Cibeles va fi amenajată o scenă specială, unde jucătorii vor fi omagiați. Prefectul Madridului, Francisco Martin, a anunțat că sunt așteptați „aproximativ un milion de persoane”.

Măsuri de securitate pentru parada Spaniei

Autoritățile spaniole au pregătit măsuri suplimentare de securitate și transport pentru evenimentul de luni. Acestea vor fi aplicate pe tot traseul paradei.

În total, vor fi mobilizați 2.050 de polițiști și 400 de agenți ai Gărzii Civile, a precizat Francisco Martin.

Madridul a mai trăit un astfel de moment în 2010, când Spania a câștigat primul său titlu mondial. Atunci, sute de mii de suporteri au ieșit pe străzi pentru a-i întâmpina pe jucători la revenirea din Africa de Sud.

Ferran Torres a decis finala cu Argentina

Spania a devenit noua campioană mondială după victoria cu 1-0 în fața Argentinei. Finala s-a jucat pe arena MetLife, în fața a peste 80.000 de spectatori. Unicul gol al meciului a fost marcat în minutul 106 de Ferran Torres. Atacantul Spaniei a mai înscris o dată în minutul 113, dar golul a fost anulat pentru ofsaid.

Argentina a avut o prestație slabă în ofensivă. Campioana mondială en titre nu a trimis niciun șut pe poartă în primele 90 de minute. Primele sale șuturi au venit abia în minutele 117 și 120. Echipa lui Lionel Scaloni a rămas în zece oameni în minutul 90+3, după eliminarea lui Enzo Fernandez. Leandro Paredes a primit și el cartonaș roșu după fluierul final.

Spania a mai avut un gol anulat în minutul 90+6, când reușita lui Nico Williams nu a fost validată din cauza unui fault în atac. În cele din urmă, golul lui Ferran Torres din prelungiri a fost suficient pentru ca Spania să câștige al doilea titlu mondial din istorie.

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