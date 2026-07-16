Meci spectaculos: Argentina elimină Anglia și e în finală

Campioana mondială en-titre Argentina s-a calificat într-un meci în care a revenit de la 0-1 după două assisturi ale starului Lionel Messi. În finală, argentinienii vor înfrunta Spania.

Presa argentiniană după calificare

“Eroi” şi “revenire epică”, scrie presa argentiniană după calificarea campioanei mondiale en-titre în finala ediţiei din acest an a Cupei Mondiale.

“Nu se poate scrie aşa. Oare ar fi neprofesionist să spun că scriu cu lacrimi în ochi? În manualul jurnalistului există loc pentru emoţie. Unde apare pasiunea? Cum poţi să nu te identifici cu o astfel de demonstraţie de angajament, atitudine şi încredere? De unde trebuie să priveşti ca să spui că Argentina a jucat un meci care va rămâne în memoria tuturor campionatelor mondiale, indiferent de ce se va întâmpla duminică?

Cum să nu plângi alături de Messi, de Paredes, de schimbările lui Scaloni, de strigătul lui Enzo, de Barco, care intră pe teren să sărbătorească ca un nebun dezlănţuit? Cum să nu fii mişcat dacă asistăm la scrierea istoriei în direct? Argentina, finalistă. Argentina a umilit conservatorismul englez. Argentina a reuşit din nou. Argentina… Nu mai pot”, a scris jurnalistul Ole Diego Macias.

“Argentina scrie din nou istorie în faţa Angliei: a reuşit o nouă revenire epică şi va juca finala împotriva Spaniei”, este titlul din Clarin.

“Echipa naţională a Argentinei, condusă de Lionel Messi, scrie din nou istorie împotriva Angliei: într-un alt meci epic, a marcat două goluri în şapte minute, reuşind să întoarcă soarta partidei împotriva echipei lui Tuchel şi să se califice în finala Cupei Mondiale din 2026. Duminica aceasta, va întâlni Spania la New York”, notează Clarin.

La Nacion a titrat: “Un triumf de neuitat. Argentina a reuşit să întoarcă soarta meciului împotriva Angliei în cel mai bun meci al său de la Cupa Mondială şi a ajuns în finală!”

„Echipa naţională era condusă cu 1-0, dar a continuat să joace cu pasiune şi dăruire, reuşind să câştige cu 2-1 graţie unor goluri superbe marcate de Enzo Fernández şi Lautaro Martínez; duminică va juca finala împotriva Spaniei”, scrie jurnalul argentinian.

Jucătorii argentinieni au afişat miercuri un banner politic pe care scria „Las Malvinas Son Argentinas” („Insulele Falkland sunt argentiniene”) după victoria cu 2-1 din semifinala Cupei Mondiale împotriva Angliei, încălcând aparent regulile FIFA, relatează Reuters, scrie News.ro.

Lisandro Martinez şi Giovani Lo Celso au ridicat bannerul, zâmbind, şi au făcut cu mâna către fanii din tribune.

Nu a fost clar de unde provenea bannerul.

Codul de conduită al FIFA pe stadioane interzice „bannere, steaguri, fluturaşi, articole vestimentare şi alte accesorii de natură politică, ofensivă şi/sau discriminatorie” în interiorul stadioanelor.

Organismul de conducere al fotbalului mondial nu a răspuns deocamdată la o solicitare de comentarii, precizează Reuters.

Problema suveranităţii asupra insulelor din Atlanticul de Sud, cărora britanicii le spun Falkland şi argentinienii Malvine, a reprezentat o sursă de tensiune de lungă durată în relaţiile dintre cele două ţări, care au purtat şi un scurt război pentru aceste insule în 1982, în urma căruia au murit 649 de soldaţi argentinieni şi 255 de luptători britanici. Marea Britanie a câştigat în cele din urmă, iar marea majoritate a locuitorilor insulelor şi-au exprimat dorinţa de a rămâne parte a Regatului Unit.

Însă Argentina susţine de mult timp că a moştenit insulele de la Spania după obţinerea independenţei în 1816 şi că Marea Britanie a preluat controlul asupra lor în 1833 printr-un act colonial ilegal.

Nu este prima dată când problema bannerelor politice intervine în timpul Cupei Mondiale. Luna trecută, la Los Angeles, iranienii americani au fluturat, în timpul meciurilor disputate de Iran, steaguri pre-revoluţionare, care sunt simboluri ale nerecunoaşterii guvernului islamic de la Teheran. Acele meciuri s-au desfăşurat fără incidente.