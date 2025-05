Vicepreședintelele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, i-a insultat pe liderii europeni care au discutat la Kiev planurile pentru un armistițiu de durată în Ucraina și au amenințat cu noi sancțiuni, în cazul în care Kremlinul nu va fi de acord.

„Macron, Merz, Starmer și Tusk trebuiau să discute pacea la Kiev. În loc de asta, ei aruncă cu amenințări împotriva Rusiei. Fie un armistițiu care să dea un răgaz hoardelor banderite, fie noi sancțiuni. Credeți că este o chestie inteligență, nu? Băgați-vă planurile de pace c… voastre de toate genurile”, a scris Dmitri Medvedev, într-o postare pe X.

Macron, Merz, Starmer, and Tusk were supposed to discuss peace in Kiev. Instead, they are blurting out threats against Russia. Either a truce for the respite of Banderite hordes or new sanctions. You think that’s smart, eh? Shove these peace plans up your pangender arses!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 10, 2025