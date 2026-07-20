Mesajul președintelui Nicușor Dan pentru Andy Burnham, proaspătul premier birtanic

Numirea lui Burham a fost salutată și de președintele Nicușor Dan, într-un mesaj pe rețeaua de socializare X.

„Sunt încântat să îi transmit lui Andy Burnham cele mai calde felicitări și urări de succes cu prilejul numirii sale în funcția de Prim‑ministru al Regatului Unit. Sunt încrezător că, sub conducerea sa, Regatul Unit va continua să contribuie activ la consolidarea păcii, securității și cooperării internaționale și că vom aprofunda colaborarea româno‑britanică, atât bilateral, cât și în cadrul NATO, în spiritul solidarității aliate” a scris Nicușor Dan.

Totodată, șeful statului a precizat și faptul că între România și Marea Britanie există un parteneriat strategic.

„România reafirmă angajamentul față de prietenia noastră tradițională, construită pe parteneriatul strategic reînnoit. Cei peste un milion de români care trăiesc în Regatul Unit rămân o punte esențială între societățile noastre” a mai scris președintele Nicușor Dan.

Mesaj și de la Palatul Victoria

Un mesaj către noul premier al Angliei a venit și din partea prim-ministrului interimar, Ilie Bolojan. Acesta a folosit tot platforma X pentru a transmite mesajul de felicitare pentru premierul britanic. În mesajul său, Bolojan reafirmă importanța relației dintre Londra și București și-i transmite premieruluii Burnham „mult succes”.

„Felicitări lui Andy Burnham pentru că a devenit noul prim-ministru al Regatului Unit” a scris premierul Ilie Bolojan.

Laburistul Andy Burnham este noul prim-ministru al Regatului Unit. În vârstă de 56 de ani, fost primar al metropolei engleze Manchester, el a fost ales lider al Partidului Laburist vinerea trecută, în locul lui Keir Starmer, pe care îl va înlocui și în funcția de șef al executivului britanic.

Regele Charles III îi va oferi mandatul lui Andy Burnham, după ce, la finalul săptămânii trecute, acesta a devenit liderul Partidului Laburist, candidând de unul singur pentru șefia partidului din fruntea căruia demisionase premierul Keir Starmer.

Economia britanică bate pasul pe loc, iar nivelul de trai nu a cunoscut o creștere importantă după criza financiara din 2008 și după Brexit și criza pandemiei din 2020.