Ilie Bolojan îl felicită pe noul premier britanic: ”Îți doresc mult succes în noul rol!”

Andy Burnham a prezentat viitoarea sa guvernare ca pe ultima șansă de a transforma partidul și de a schimba politica britanică pentru a împiedica victoria dreptei populiste. 

Liliana Vornicu
Ilie Bolojan îl felicită pe noul premier britanic: ”Îți doresc mult succes în noul rol!”

Sursă foto - gov.ro

Andy Burnham a prezentat viitoarea sa guvernare ca pe ultima șansă de a transforma partidul și de a schimba politica britanică pentru a împiedica victoria dreptei populiste. 

Ilie Bolojan l-a felicitat luni pe Andy Burnham după preluarea mandatului de prim-ministru al Regatului Unit. Premierul a subliniat că România își reafirmă angajamentul de a consolida Parteneriatul Strategic cu Marea Britanie și cooperarea în domeniul securității și prosperității. 

Mesajul său de felicitare  pentru noului prim-ministru al Regatului Unit, Andy Burnham, a fost publicată pe platforma X.

Bolojan vorbește despre importanța relației dintre București și Londra și dorește, totodată, ”mult succes”.

„Felicitări lui Andy Burnham pentru că a devenit noul prim-ministru al Regatului Unit.

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Îți doresc mult succes în noul rol!”, a scris Ilie Bolojan.

Bolojan a arătat că România și Regatul Unit sunt legate de un Parteneriat Strategic și că Executivul își dorește aprofundarea colaborării bilaterale.

„România și Regatul Unit împărtășesc un Parteneriat Strategic, iar noi, în calitate de Guvern al României, rămânem angajați să consolidăm în continuare cooperarea noastră strânsă pentru a asigura securitatea și prosperitatea cetățenilor noștri”, a mai transmis premierul.

Laburistul Andy Burnham este noul prim-ministru al Regatului Unit. În vârstă de 56 de ani, fost primar al metropolei engleze Manchester, el a fost ales lider al Partidului Laburist vinerea trecută, în locul lui Keir Starmer, pe care îl va înlocui și în funcția de șef al executivului britanic.

Regele Charles III îi va oferi mandatul lui Andy Burnham, după ce, la finalul săptămânii trecute, acesta a devenit liderul Partidului Laburist, candidând de unul singur pentru șefia partidului din fruntea căruia demisionase premierul Keir Starmer.

Economia britanică bate pasul pe loc, iar nivelul de trai nu a cunoscut o creștere importantă după criza financiara din 2008 și după Brexit și criza pandemiei din 2020.

Andy Burnham a prezentat viitoarea sa guvernare ca pe ultima șansă de a transforma partidul și de a schimba politica britanică pentru a împiedica victoria dreptei populiste.

În prima sa declarație, Burnham a promis noi măsuri pentru reducerea costului vieții în Regatul Unit, care vor fi adoptate chiar în această săptămână.

”Marea Britanie trebuie să arate lumii că ne putem redobândi stabilitatea”, a spus Burnham.

De asemenea, el a promis să ajute tinerii să își găsească mai ușor un loc de muncă și a vorbit despre modificarea sistemului de educație și ajutoare, inclusiv pentru sănătatea psihică, precum și construcția de locuințe sociale.

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4 comentarii

  1. Noul rol: marioneta lui Zelenski. Intra si asta in clica neomarxistilor UE care jura adeziune Ukrainei si dictatorului sau. ( calificativul apartine lui Trump)

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