Messi şi fabuloasa lui carieră la Barca

Meciul de fotbal care îi aduce faţă în faţă pe Real Madrid şi FC Barcelona – cunoscut sub numele El Clasico- are o lungă şi bogată istorie, cele mai fierbinţi episoade ale sale le-am prezentat zilele trecute.

În cel priveşte, meciul de duminică l-a avut în prim plan pe Lionel Messi, care a marcat al 500- lea gol pentru Barça, cu cele două goluri înscrise nu numai că a adus victoria echipei blaugrana, dar a devenit şi cel mai bun marcator din istoria lui El Clasico. Firesc, aşadar, ca mai toate comentariile să-l aibă în prim plan.

Înainte de a-i prezenta cele mai importante zece momente ale fabuloasei lui cariere la FC Barcelona, aşa cum le-a realizat Yahoo Sport, să facem loc unor opinii de seamă despre prestaţia sa de excepţie de duminică. Personal, cred că, deşi îl cunoşteau bine, cei din stafful tehnic al lui Real, cât şi jucătorii respectivi l-au subestimat, ei luând ca reper jocurile sale modeste din ultima vreme, cu Malaga, pe plan intern, sau cu Juventus, în Liga Campionilor.La astea s-a adăugat faptul că Messi nu mai înscrisese în ultimele şase El Clasico. Este unul dintre factorii care explică eşecul Realului. Un altul ar fi acela că, spre deosebire de Messi, Cristiano Ronaldo, supervedeta de la Real, a avut o prestaţie modestă, ratând copilăreşte de la şase metri şi nefiind conectat la miza meciului.

Zinedine Zidane : „Ştiam că (Messi) este un jucător care face diferenţa, iar el a marcat încă două goluri astă seară. Nu am putut să-l controlăm , dar nu a fost doar Messi, nu am putut controla bine momentele în care puteam provoca probleme adversarului”, spunea antrenorul madrilenilor la conferinţa de presă de după meci.

Fabio Capello : „Şiţi că de fiecare dată când se joacă un El Clasico aici, pe Bernabeu, jucătorii de la Real Madrid încearcă să-l accidenteze pe Lionel Messi şi, de fiecare dată, apare un cartonaş roşu. Priviţi episodul! Priviţi episodul! Un fault criminal. Un fault clar . Eliminarea este îndreptăţită”, a declarat Capello, referindu-se la momentul în care Sergio Ramos l-a faultat foarte dur pe Messi, fiind eliminat de arbitru. Capello, unul dintre cei mai titraţi antrenori italieni, a fost pe stadionul Bernabeu spre a comenta meciul pentru canalul Fox Italia Sports.

ZECE EPISOADE ALE UNEI CARIERE LEGENDARE

1.Prima dată

Totul s-a petrecut acum zece ani.Mai precis, la 1 mai 2005, un adolescent de 17 ani cu părul cam lung, intra pe stadionul Camp Nou în minutul 87 al jocului în locul lui Samuel Eto’o. După doar 60 de secunde, în urma unei pase excepţionale a conducătorului de joc al echipei blaugrana, un anume Ronaldinho, el înscria primul său gol. În politică, aşa ceva se numeşte predarea puterii…

2. Deja un clasic

Când joci la Barça ştii că există întâlniri pe care nu la poţi rata, El Clasico fiind unul dintre aceste momente de excepţie. Este genul de meci în care golurile cântăresc enorm şi trebuie spus că Messi nu a aşteptat vârsta de 20 de ani pentru a trece la categoria grea. Iar asta din prima. La 10 martie 2007, el marca o triplă împotriva duşmanului ereditar, făcând ca formaţia blaugrana să scape de o înfrângere ce părea inevitabilă. În trecere, „La Pulga” (Puricele- în spaniolă, n.n.) îşi permitea luxul de a deveni primul jucător de la Barcelona ce-şi oferea un hat trick împotriva madrilenilor după Romario, în 1994. Nu era deloc rău pentru un băiat care nu avea vârsta pentru a-şi cumpăra o bere în SUA!

3. Un alt „Pibe de oro”

Comparaţia nu a întârziat să devină inevitabilă.Un picior stâng magic, driblinguri uluitoare, goluri în serie: Argentina a înţeles că a găsit un nou „băiat de aur” după Diego Maradona. Posibilitatea de a transforma ipoteza în certitudine şi de a împinge asemănarea până la o frăţie geamănă, Leo şi-a permis-o la 18 aprilie 2007, cu un gol de antologie ce a făcut înconjurul lumii ( inclusiv pe Youtube). În program: o acţiune de unul singur pe 70 de metri, adversarii transformaţi în jaloane şi un şut tras cu sânge rece. Tot geniul acestui argentinian rezumat în şapte secunde. Amatorii de slalomuri uriaşe ar putea lua o lecţie.

4. Frumoasa lovitură de învingător

„Şi dacă nu rămâne decât unul, eu voi fi acela!”. Ultimul vres din Ultima verba, marele poem al scriitorului francez Victor Hugo din „Châtiments ” ar putea suna astfel în gura lui Leo : „Şi dacă nu rămâne decât unul, îl voi alege pe acela”. Pentru geniul venit din oraşul argentinian Rosario, golul pe care l-a înscris contra lui Manchester United în finala Ligii Campionilor din 2009 rămâne până azi cel mai important din cariera lui:„Spun mereu că prefer să mă încânte importanţa, mai mult decât frumuseţea golului. Deci, pentru importanţa ei, aleg lovitura de cap contra lui Manchester United în finala C1. Este un gol care ne oferea aproape sigur Cupa, deci aleg acest gol”. Când un jucător care are 500 asemenea reuşite cu unul dintre cele mai mari cluburi ale lumii, nu trebuie contrazis.

5. Un slalom de gigant

27 aprilie 2011, stadionul Santiago Bernabeu, semifinala tur a Ligii Campionilor. Între cei doi granzi ai Spaniei, un atare meci este aspru şi încordat datorită mizei uriaşe care opune trupa lui Jose Mourinho contra celei a lui Pep Guardiola. Barça este în avantaj după ce, în min. 75 , înscrisese „La Pulga”. Cu cinci muinute înainte de final, Leo decide să facă jocul mai liniştit pentru ai lui şi trage o torpilă de la 40 de metri, care se opreşte în poarta legendarului Iker Casillas, care nu a schiţat niciun gest.

6. O „manita” el singur

În această zi de 7 martie 2012, Messi decide să asigure el însuşi spectacolul în faţa lui Bayer Leverkusen, în meciul retur din optimile de finală ale C1. Rezultatul: prima qvintuplă din istoria competiţiei şi o victorie ca la tenis cu piciorul pentru blaugrana (7-1). Când „Puricele” înscrie de cinci ori într-un singur meci oficial de un atare nivel, superlativele se relativizează.

7. 2012, sfârşitul unei lumi

În 2012, Casandrele cele mai depresive profeţeau sfârşitul lumii. Totul a pornit de la o lectură nefericită a unor semne ale mayaşilor.Nu ştim dacă ele preziceau şi depăşirea recordului deţinut de neamţul Gerd Muller, care dăinuia de 40 de ani şi consemna înscrierea a 86 de goluri într-un an competiţional.În seara zilei de 9 decembrie, Leo realizează o dublă în meciul cu Betis Sevilla, şi astfel, cu cele 87 de goluri, depăşeşte performanţa neamţului .

8. Singur, pe piscurile catalane

De-a lungul îndelungatei sale istorii, Barça a avut parte de o elită de golgheteri. De la Cesar la Samuel Eto’o, trecând pe la Kubala şi Kluivert, clubul blaugrana a fost mereu la înălţime în acest serial al golgheterilor. Cel mai prolific dintre ei a fost mult timp Paulino Alcantara, atacant născut în Filipine, care a înscris 369 de goluri în 357 de meciuri, cu formaţia blaugrana între 1912 şi 1927, în toate competiţiile ( inclusiv în meciurile amicale). În seara zilei de 16 martie 2014, în meciul cu Osasuna, Messi a doborât şi acest record catalan absolut, el înscriind al 370-lea gol.

9. Messi, rege al La Liga

Problema acestui argentinian este că el se mulţumeşte foarte rar să înscrie un singur gol şi se întâmplă adesea ca el să livreze la pachet câte trei goluri. Aşa a făcut la 23 noiembrie 2014, în faţa FC Sevilla, când a consemnat a „N” oară o triplă, nr. 10 de la formaţia blaugrana devenind astfel cel mai bun golgheter din istoria oficială a La Liga, cu 253 de goluri. O poziţie de monarh deţinută până atunci de atacantul Telma Zarra, de la Atletic Bilbao.

10. Al 500-lea gol

Duminică, 23 aprilie 2017, pe stadionul Bernabeu, minutul 92 de joc, cu câteva secunde înainte de final. Era momentul în care, de regulă, ieşea la rampă salvatorul Sergio Ramos. Numai că el fusese eliminat în urma unui fault grosolan tocmai asupra „Puricelui”. După câteva minute, fără să fie intimidat sau blocat, Messi a înscris după o fază derulată în viteză, care l-a avut în prim plan pe Sergi Roberto, şi astfel golul lui a asigurat victoria Barçei, fiind şi al 500-lea din cariera sa la clubul blaugrana. Totul s-a petrecut într-un El Clasico şi pe un stadion care nu mai văzuse niciodată echipa sa pierzând în prelungirile jocului. În plus, campionatul a fost relansat complet.