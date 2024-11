Mihai Gâdea, ca barosanul

Ce am reusit sa acopar cu ajutorul partenerilor Direct Booking: cazarea in NY si DC pentru mine si, producatoarea emisiunii si cameraman de ocazie…)). Plus avionul ei. Le multumesc de zece ori! Dar desigur a fost barter, deci publicitate la schimb si sper sa le folositi serviciile, caci merita. M-ar fi costat mai mult daca faceam eu rezervarile.