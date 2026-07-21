Mihailo Drapatîi, noul comandant suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei. Zelenski l-a demis pe Alexandr Sîrski

Protestele din Ucraina au dus la îndepărtarea lui Alexandri Sîrki și înlocuirea sa cu Mihailo Drapatîi.

Ana Dima
Mihailo Drapatîi, noul comandant suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei. Zelenski l-a demis pe Alexandr Sîrski

Sursa: Facebook/ Mihailo Drapatîi

Protestele din Ucraina au dus la îndepărtarea lui Alexandri Sîrki și înlocuirea sa cu Mihailo Drapatîi.

După șase zile de proteste, președintele Volodimir Zelenski și-a anunțat decizia de a-l demite pe Alexandr Sîrski din funcția de comandant suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei și de a-l numi pe Mihailo Drapatîi în locul său.

„Am decis că Mihailo Drapatîi va deveni noul comandant suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei. Împreună cu Mihailo, Evgheni Hmara [ministrul interimar al Apărării] și Pavlo Palisa [adjunct al șefului Cabinetului Președintelui], am stabilit modul în care ar trebui reînnoită structura Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei”, a anunțat Zelenski, citat de Ukrainska Pravda.

„Îi sunt recunoscător lui Mihailo Drapatîi pentru că a împărtășit tocmai această viziune. Astăzi, Alexandr Sîrski, Andrii Hnatov [șeful Statului Major General] și cu mine am discutat despre rolurile lor viitoare în armată și despre predarea corectă a responsabilităților”, a adăugat liderul ucrainean. 

Mesajul lui Drapatîi

„Mulțumesc Președintelui Ucrainei pentru încredere, Ministrului Apărării pentru susținere și Forțelor de Apărare pentru noua etapă a serviciului”, a scris Drapatîi pe pagina sa de Facebook, la scurt timp de la anunțul făcut de Zelenski.

El spune că servirea Ucrainei a fost întotdeauna „o onoare” pentru el și că a o face „în timpul războiului pentru independență, înseamnă responsabilitate absolută”.

Drapatîi și-a exprimat recunoștința și față de predecesorul său, demisul Alexandr Sîrski, despre care spune că a consolidat armata în care el însuși a „crescut”.

„Voi lucra responsabil, concentrat și cu respect pentru oamenii care ne apără statul astăzi. Glorie națiunii. Moarte dusmanilor”, și-a încheiat Drapatîi mesajul.

Cum au început protestele

În dimineața zilei de 16 iulie, protestele au izbucnit în Ucraina pentru a doua oară de la începutul invaziei rusești în Ucraina, pe 24 februarie 2022.

De data aceasta, în loc să iasă în sprijinul agențiilor anticorupție, ucrainenii au ieșit în stradă cu pancarte pentru a protesta față de demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov.

Fedorov însuși nu a participat la niciunul dintre proteste, dar a ținut o conferință de presă în care, timp de o oră, a descris toate problemele pe care le întâmpină la Ministerul Apărării. El a atras atenția pentru prima dată asupra faptului că posturile de comandă și aprovizionarea brigăzilor depind de loialitatea comandanților față de comandantul suprem.

Mesajul său principal: războiul nu poate fi câștigat cu Alexandr Sîrski comandant suprem.

Remarcile lui Fedorov i-au determinat pe protestatari să-și extindă revendicările – au început să ceară demiterea lui Sîrski, precum și întoarcerea lui Fedorov – și au stârnit o amplă dezbatere în cercurile militare și politice cu privire la înlocuirea comandantului-șef.

Protestatarii au cerut ca Mihailo Drapatîi, care comandă în prezent gruparea Forțelor Întrunite, să fie numit noul comandant-șef. Armata, reprezentată de comandanții fiecărei ramuri a forțelor armate, și-a exprimat sprijinul pentru Sîrski. Președintele a purtat consultări video cu comandanții corpurilor de armată.

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8 comentarii

  1. Balerinul inca nu este constient ca indiferent cate schimbari face ,tot nu va reusii sa faca plaje in Crimeia ,asa cum se lauda cu ceva ani in urma .

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  2. Absolut tipic dictaturilor. Asa a fost si in RO cu Ceausescu. Schimba tot de la el in jos.
    Toti de la Zelenski in jos sunt corupti, incompetenti si trebuie inlocuiti. Doar el este de neinlocuit.
    Nu stiu de ce UE in loc sa grohaie despre stat de drept, valori morale, democratie in UE nu recunoaste cu onestitate ca Ucraina nu e stat de drept, ca sustine dictatura din Ucraina din interese financiare (in profitul pers. fizice si a enitatilor statale si private). Ca pana la urma valoarea banilor bate valoarea morala.
    Pur si simplu UE dar si RO isi bate joc de proprii cetateni cand ne cer sa credem ce ne spun ei si nu ce vedem cu ochii nostrii.

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    1. Fac un apel de suflet catre Cotidianul USR deci sa cenzureze/stearga astfel de comentarii legionar putiniste!
      In caz contrar voi reclama direct la cabinetul Doamnei Ursula de la etajul unde functioneaza aerul conditionat!

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  3. In Ucraina e dictatura, Zelenski e tartor, n-au mai avut alegeri din 2019, o tara macinata de coruptie banii cetatenilor UE pe care maharii de la Bruxeles ii pompeaza se duc in buzunarele clicii de la putere. Din cand in cand se mai rotesc intre ei.

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  4. Mihailo și Kirilo, ăla șmeker de la sbu, de ăștia trebuie să se ocupe rușii cu asupra de măsură.

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  5. Cand comandat al unei armate de țară, la justiție, ajunge cineva pe val de protestatarii dubioși e clar cum funcționează, ce a devenit acea țară.

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  6. Seamănă al dracului cu Putin…o fi vreun nepot de-al lui…
    Acum stam liniștiți că avem un nou comandant in fruntea armatei…
    🤣🤣🤣

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