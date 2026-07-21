Mihailo Drapatîi, noul comandant suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei. Zelenski l-a demis pe Alexandr Sîrski

„Am decis că Mihailo Drapatîi va deveni noul comandant suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei. Împreună cu Mihailo, Evgheni Hmara [ministrul interimar al Apărării] și Pavlo Palisa [adjunct al șefului Cabinetului Președintelui], am stabilit modul în care ar trebui reînnoită structura Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei”, a anunțat Zelenski, citat de Ukrainska Pravda.

„Îi sunt recunoscător lui Mihailo Drapatîi pentru că a împărtășit tocmai această viziune. Astăzi, Alexandr Sîrski, Andrii Hnatov [șeful Statului Major General] și cu mine am discutat despre rolurile lor viitoare în armată și despre predarea corectă a responsabilităților”, a adăugat liderul ucrainean.

Mesajul lui Drapatîi

„Mulțumesc Președintelui Ucrainei pentru încredere, Ministrului Apărării pentru susținere și Forțelor de Apărare pentru noua etapă a serviciului”, a scris Drapatîi pe pagina sa de Facebook, la scurt timp de la anunțul făcut de Zelenski. El spune că servirea Ucrainei a fost întotdeauna „o onoare” pentru el și că a o face „în timpul războiului pentru independență, înseamnă responsabilitate absolută”. Drapatîi și-a exprimat recunoștința și față de predecesorul său, demisul Alexandr Sîrski, despre care spune că a consolidat armata în care el însuși a „crescut”. „Voi lucra responsabil, concentrat și cu respect pentru oamenii care ne apără statul astăzi. Glorie națiunii. Moarte dusmanilor”, și-a încheiat Drapatîi mesajul.

Cum au început protestele

În dimineața zilei de 16 iulie, protestele au izbucnit în Ucraina pentru a doua oară de la începutul invaziei rusești în Ucraina, pe 24 februarie 2022.

De data aceasta, în loc să iasă în sprijinul agențiilor anticorupție, ucrainenii au ieșit în stradă cu pancarte pentru a protesta față de demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov.

Fedorov însuși nu a participat la niciunul dintre proteste, dar a ținut o conferință de presă în care, timp de o oră, a descris toate problemele pe care le întâmpină la Ministerul Apărării. El a atras atenția pentru prima dată asupra faptului că posturile de comandă și aprovizionarea brigăzilor depind de loialitatea comandanților față de comandantul suprem.

Mesajul său principal: războiul nu poate fi câștigat cu Alexandr Sîrski comandant suprem.

Remarcile lui Fedorov i-au determinat pe protestatari să-și extindă revendicările – au început să ceară demiterea lui Sîrski, precum și întoarcerea lui Fedorov – și au stârnit o amplă dezbatere în cercurile militare și politice cu privire la înlocuirea comandantului-șef.

Protestatarii au cerut ca Mihailo Drapatîi, care comandă în prezent gruparea Forțelor Întrunite, să fie numit noul comandant-șef. Armata, reprezentată de comandanții fiecărei ramuri a forțelor armate, și-a exprimat sprijinul pentru Sîrski. Președintele a purtat consultări video cu comandanții corpurilor de armată.

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