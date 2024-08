Ministerul Finanţelor, bani de la Fondul de rezervă

Guvernul a aprobat joi, prin hotărâre, suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor – Acţiuni Generale şi pentru activitatea proprie, pe anul 2024, cu suma totală de 286,305 milioane lei.

Potrivit unui comunicat al Executivului, banii sunt alocaţi din Fondul de rezervă bugetară.

Astfel, 150 milioane lei, reprezentând credite bugetare, au fost alocate pentru:

– asigurarea continuităţii implementării măsurilor de ajutor de stat pentru care Ministerul Finanţelor a aprobat acorduri de finanţare, în baza HG nr. 332/2014 şi a HG nr. 807/2014 (schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă şi schema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie);

– asigurarea plăţii ajutorului de stat în cadrul schemelor administrate de alte autorităţi şi pentru care Ministerul Finanţelor are calitatea de ordonator principal de credite (schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi componentele acesteia, schema de ajutor de stat IMM PLUS, Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, afectaţi de creşterea ROBOR, schema de ajutor de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor, cu modificările ulterioare).

Alte 23,156 milioane lei, reprezentând credite de angajament şi credite bugetare, sunt alocate în vederea asigurării cheltuielilor de funcţionare.

Totodată, suma de 20,539 milioane lei, reprezentând credite de angajament şi credite bugetare, este destinată pentru finalizarea proiectului vamal de frontieră „CCEI-2021-EQUIP IBA BCROSS” şi asigurarea finanţării naţionale a proiectului „Finanţarea cheltuielilor de personal efectuate de angajaţii Serviciului de Inspecţie Fonduri Europene implicaţi în gestionarea FEDR, FC, FSE+, FTJ pentru acordarea sprijinului logistic necesar desfăşurării activităţii aferente gestionării perioadei de programare 2021-2027”.

O altă sumă, de 15,305 milioane lei, reprezentând credite bugetare, va fi repartizată în vederea achiziţionării a unui sistem de scanare cu raze X pentru Biroul Vamal Siret.

De asemenea, 51,305 milioane lei, reprezentând credite de angajament, vor fi utilizaţi în vederea operaţionalizării sistemului e-Sigiliu şi pentru implementarea proiectului de achiziţionare şi amplasare scanere, respectiv de dotare a Autorităţii Vamale Române, în cadrul birourilor vamale de frontieră, cu sisteme de scanare cu raze X trailere, containere şi autoturisme, precum şi integrarea acestora în Centrul Naţional de Analiză Imagistică (CNAI).

Alte 22 milioane lei, reprezentând credite de angajament şi credite bugetare, se vor aloca pentru asigurarea finanţării cheltuielilor de executare silită.

Potrivit hotărârii, sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, până la sfârşitul anului 2024.