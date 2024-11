Ministrul Agriculturii despre Indagra: Dezastruos

„Nu am vrut să vin la Indagra astăzi şi nici până duminică. Nu voiam să-mi fac prezenţa aici pentru că sunt foarte dezamăgit de organizarea acestui eveniment. Sunt dezamăgit de forma în care procesatorii şi fermierii noştri au acces la acest târg. Cum am intrat în curtea Romexpo, acum 7 ani, când eram director general la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, tot pavilionul din stânga era plin de producători şi de procesatori români. Să ajungi în târg la Indagra şi să nu poţi să deguşti o brânză, să nu găseşti un produs procesat în România, asta ne arată faptul că organizarea acestui eveniment – şi sub patronajul cui este acest eveniment – este unul dezastruos”, a subliniat Florin Barbu, conform AGERPRES.