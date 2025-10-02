Ministrul Apărării despre producția de drone. Ce rol are Ucraina

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat, joi, că există negocieri între o companie românească și una ucraineană privind producția de drone.

Acest proiect va fi finanțat prin programul SAFE și reprezintă un instrument european de sprijin pentru industria de apărare, a arătat Ionuț Moșteanu. Întrebat câte drone vom produce și câți bani vor fi investiți, Moșteanu a explicat că discuția este una mai amplă și că lucrurile evoluează foarte rapid.

Au avut loc mai multe discuții în acest sens, a arătat ministrul, care a precizat că urmează să fie semnată o scrisoare de intenție.

”Ucraina a fost forțată să inoveze rapid ca să-și apere cetățenii și teritoriul și au făcut acest lucru. Sunt printre liderii mondiali în tot ce înseamnă producție de drone. Nevoia i-a obligat să fie inovativi. Au fost inovativi, sunt inovativi și vrem să beneficiem de asta. (…) Am avut discuție acum o lună și ceva când am fost la Kiev. Am avut mai multe discuții telefonice. Am avut împreună cu șeful Cancelariei o discuție chiar săptămâna trecută cu responsabilul de cooperare industrială din Ministerul Apărării din Ucraina”, a subliniat el.

Discuțiile sunt în curs

”Obiectivul e să finanțăm pe SAFE un proiect de construcție de done. Termenele SAFE sunt noiembrie, final de noiembrie, pentru lista de proiecte și apoi mai 2026 pentru semnarea contractelor. Sunt discuții în curs. Dorim să finalizăm aceste discuții cu join-venture concret între România și Ucraina”, a precizat Moșteanu.

Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, declara, într-un interviu pentru Reuters, că România speră să înceapă rapid producția de drone defensive împreună cu Ucraina.

Discuţiile cu Ucraina au început înainte de încălcarea spațiului aerian de către dronele ruseşti

”Toată lumea vorbește de drone, toată lumea are o soluție cu drone. Am fost și la Varșovia, două zile la forumul de securitate, s-a vorbit foarte multe despre asta. Există o particularitate în această industrie, și dau un semnal și către industria românească, lucrurile evoluează foarte rapid. Acum trei ani nu discuta nimeni de drone. Acum toți vorbim de drone pentru că iată cât de repede s-au schimbat lucrurile. Sunt un tip de echipament pe care nu rentează să le ții pe stoc. O dronă care acum este bună, fie că e vorba de interceptare sau alt tip, peste trei luni s-ar putea să nu mai ai ce face cu ea. Partea de tehnologie, de comandă, creierul unei drone este cel mai important. Aici este o cursă în care vreau să avem ca țară un cuvânt de spus pentru a dezvolta în acest domeniu”, a mai explicat ministrul.