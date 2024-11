Ministrul Deca îl laudă pe Ciucă. ”Un nivel ridicat de competenţă…”

Candidatul liberalilor din Vâlcea pentru un post de senator, ministrul Educaţiei, Ligia Deca, a declarat, vineri, că Nicolae Ciucă, candidatul PNL pentru funcţia de preşedinte al României, este „un om bun” şi de încredere, care şi-a respectat promisiunile asumate în ceea ce priveşte educaţia.

„V-o spun ca ministru care l-a avut ca lider pe domnul general Ciucă în fruntea Guvernului şi pot să afirm cu mâna pe inimă că dacă ar fi să ne gândim la un preşedinte care să îndeplinească toate condiţiile din Constituţie pentru a fi un preşedinte, acela este domnul general Ciucă, neuitând şi contextul în care ne aflăm şi anume faptul că România are totuşi război la graniţă. Deci, ne trebuie un om care să ştie cum să gestioneze nu numai economic, nu numai din punct de vedere al politicilor publice, nu numai din punct de vedere al pregătirii, dar şi din punct de vedere al respectului pe care îl are din partea omologilor din toate statele partenere. Şi, pentru mine ca femeie, ca mamă, mai contează un lucru la un candidat. În primul rând că trebuie să fie un om căruia îi pasă de oameni, un om bun, iar această calitate am putut să o observ la prima mână, în interacţiunea directă cu domnul general Ciucă”, a declarat Ligia Deca, într-o conferinţă de presă pe care a susţinut-o vineri, la Râmnicu Vâlcea.

Ea a ţinut, totodată, să menţioneze că Nicolae Ciucă a dovedit că îl preocupă educaţia atât prin parcursul său academic, cât şi prin susţinerea pe care a acordat-o acestui domeniu.

„Eu ca ministru în guvernul Nicolae Ciucă am văzut în domnul general în primul rând un nivel ridicat de competenţă dat de performanţa în educaţie. Un om care a apreciat şcoala, fiind performant el însuşi în şcoală, are tradiţional în minte că şcoala şi educaţia sunt priorităţi. Am văzut asta prin angajamentul PNL pentru reforma în educaţie. Atunci când ni se spunea că e periculos ca în an preelectoral să faci reformă în educaţie, că e cel mai mare sistem public şi poate vor fi nemulţumiţi, PNL-ul şi-a asumat reforma. Am văzut-o în hotărârea domnului general atunci când a fost vorba de a se ţine de promisiune faţă de profesori şi de a da majorările salariale record de 50% pe medie în sistemul de învăţământ în decurs de un an de zile, cea mai mare majorare de altfel din perioada post decembristă, şi am văzut-o atunci când a fost vorba de a facilita investiţiile prin PNRR. (…) Niciodată nu am avut obstacole în direcţionarea fondurilor către dotarea de şcoli, digitalizare, formarea cadrelor didactice şi aşa mai departe”, a mai spus candidata PNL.

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, ocupă primul loc pe lista PNL Vâlcea pentru Senat.