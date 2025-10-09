Mircea Cărtărescu n-a luat Nobelul nici anul acesta

Mircea Cărtărescu a ratat și anul acesta Premiul Nobel pentru Literatură. Comitetul Nobel a decis ca anul acesta premiul să fie atribuit scriitorului maghiar Laszlo Krasznahorkai „pentru opera sa convingătoare şi vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.

Scriitorul Mircea Cărtărescu este, de câțiva ani, unul dintre numele vehiculate constant pe lista potențialilor laureați ai Premiului Nobel pentru Literatură. De altfel, Uniunea Scriitorilor l-a și propus de două ori.

Cu o operă impresionantă, tradusă în peste douăzeci de limbi și elogiată de critici din întreaga lume, Cărtărescu a reușit să depășească granițele literaturii române, devenind o voce universală, respectată pentru profunzimea, originalitatea și complexitatea scrisului său.

Cunoscut mai ales pentru trilogia Orbitor, o construcție monumentală comparată cu operele lui James Joyce sau Marcel Proust, Mircea Cărtărescu explorează în scrierile sale teme precum memoria, visul, iubirea și identitatea. Bucureștiul devine, în viziunea lui, un spațiu mitic, unde realul se împletește cu oniricul, iar biografia personală se transformă în metaforă universală. Stilul său baroc, poetic și intens introspectiv a impus un nou standard estetic în literatura română contemporană.

De-a lungul anilor, volume precum Solenoid, Nostalgia sau Levantul au consolidat statutul autorului ca una dintre cele mai importante voci ale literaturii europene. Traducerile sale în limba suedeză – limba comitetului Nobel – au sporit vizibilitatea sa internațională, iar presa culturală din Europa îl menționează frecvent printre candidații cu șanse reale la prestigioasa distincție.

O eventuală recunoaștere prin Premiul Nobel ar fi reprezentat nu doar o consacrare personală, ci și o validare a literaturii române în context global.