Mişcare de neimaginat a Ucrainei. S-a terminat?

Ucraina a înfiinţat o administraţie militară în regiunea rusă Kursk, teatrul unei ofensive-surpriză a armatei ucrainene, a anunţat joi, comandantul armatei ucrainene Oleksandr Sîrski, relatează AFP.

Structura, un indiciu al intenţiei forţelor ucrainene de a se implanta de durată în regiune, este însărcinată cu afacerile curente şi cu logistica armatei ucrainene.

Marţi, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că armata sa controlează 74 de localităţi şi 1.000 de kilometri pătraţi în această regiune frontalieră rusă.

Rusia a anunţat joi că va trimite forţe suplimentare în regiunea Belgorod, la frontiera cu Ucraina, în cea de-a noua zi a unei ofensive ucrainene de o amploare fără precedent în regiunea vecină Kursk, informează AFP, preluată de Agerpres.

În timpul unei reuniuni consacrate securităţii regiunilor frontaliere, ministrul rus al apărării Andrei Belousov a informat despre „alocarea de forţe şi mijloace suplimentare” în regiunea Belgorod.

„Reuniunea (…) a permis discutarea unor măsuri suplimentare menite să garanteze integritatea şi inviolabilitatea teritoriului, precum şi apărarea populaţiei şi a infrastructurilor în regiunea Belgorod împotriva atacurilor formaţiunilor militare” ale armatei ucrainene, a anunţat ministrul rus pe Telegram.

În aceeaşi zi, pentru prima dată de la declanşarea pe 6 august a ofensivei ucrainene în regiunea Kursk, armata rusă a afirmat că a recucerit satul Krupeţ.

În regiunea Doneţk, pe frontul de est din Ucraina unde cea mai mare parte a luptelor continuă să se deruleze, ministerul rus a revendicat joi capturarea unui sat, Ivanivka, situat la circa 15 kilometri de oraşul Pokrovsk, un important nod logistic.

Potrivit Kievului, incursiunea ucraineană în curs în Rusia, cea mai mare ofensivă a unei armate străine pe teritoriul rus după Al Doilea Război Mondial, vizează între altele să forţeze Rusia să îşi deplaseze trupele din estul Ucrainei.

Însă atacurile ruse din regiunea Doneţk – unul dintre marile obiective ale preşedintelui rus Vladimir Putin – pe frontul de est nu slăbesc în intensitate, după cum recunoaşte chiar Kievul.

